Francia, Lecornu si dimette il giorno dopo aver presentato il nuovo governo

Roma, 6 ottobre 2025 – Ventiquattr’ore dopo aver presentato il suo nuovo esecutivo, il premier francese Sebastien Lecornu ha presentato le dimissioni a Macron, che le ha accettate. Si riaccende in Francia lo spettro dell'instabilità politica in un momento particolarmente delicato per le finanze pubbliche. Quello di Lecornu è il terzo esecutivo franato in un anno, il quinto dall'inizio della presidenza Macron.

Lecornu, solo 27 giorni a Matignon

Lecornu, 38 anni, ex ministro delle Forze armate e uomo di fiducia del presidente Macron, martedì avrebbe dovuto pronunciare la sua dichiarazione di politica generale all'Assemblea. Lasciando Matignon (la sede del governo, ndr) 27 giorni dopo la sua nomina, scrive Le Figaro, Lecornu diventa il primo ministro con il mandato più breve della V Repubblica in Francia. Al secondo posto per durata di mandato a capo del governo c'è Michel Barnier (a fine 2024) con 99 giorni, seguito da Bernard Cazeneuve con 155 giorni. Mandati piuttosto brevi anche per Gabriel Attal con 240 giorni, e Francois Bayrou con 269 giorni trascorsi a Matignon. La classifica stilata da Bfmtv evidenzia la precarietà politica degli ultimi quattro primi ministri francesi.

Tonfo in Borsa a Parigi

Le dimissioni hanno avuto un effetto immediato anche sui mercati. Tonfo in Borsa a Parigi, con l'indice Cac 40 che cede l'1,75% a 7.938 punti e lo spread tra Italia e Francia negativo per 4,2 punti, con il rendimento annuo italiani in rialzo di 4,3 punti al 3,55% e quello francese di 8 punti al 3,59%. Tra i titoli più colpiti i bancari SocGen (-5,61%), Bnp (-4,45%) e Credit Agricole (-4,43%). Sotto pressione anche l'assicurativo Axa (-3,37%) e il colosso della distribuzione Carrefour (-2,6%)

Travolto dalle critiche

Le dimissioni non arrivano come un fulmine a ciel sereno, i malumori erano già nell’aria. Nominato il 9 settembre, dopo la caduta di François Bayrou lo scorso mese, Lecornu era stato oggetto di critiche da parte dell'opposizione e della destra dopo aver svelato, domenica sera, parte della composizione del suo governo. La squadra di Lecornu, composta da 18 ministri, in gran parte già in carica nel precedente governo, rifletteva la continuità politica dell'attuale maggioranza. Dodici dei 18 ministri erano già nel precedente esecutivo, tra cui Jean-Noel Barrot agli Esteri e Gerald Darmanin alla Giustizia. La nomina più discussa è stata quella di Bruno Le Maire, storico ministro dell'Economia dal 2017 al 2024, a cui Lecornu aveva affidato la guida del ministero delle Forze armate, mentre a Roland Lescure, nuovo titolare dell'Economia e delle Finanze, sarebbe toccato il difficile compito di presentare un bilancio 2026 credibile in un Paese gravato da una debolezza record: 3.300 miliardi di euro di debito, pari al 115% del Pil.

Con l'emiciclo diviso in tre blocchi – sinistra, centro macronista e destra radicale, ognuno senza la maggioranza assoluta –, Lecornu aveva chiesto ai suoi ministri in pectore di “trovare compromessi” con le opposizioni in vista del voto sul bilancio 2026, per evitare la sorte del suo predecessore Francois Bayrou. Ma le polemiche su una squadra di governo giudicata “senza slancio e senza rinnovamento” hanno travolto Lecornu prima di quanto previsto, facendo ricadere la Francia nel caos politico.

RN: “Macron scelga, scioglimento o dimissioni”

In Francia il partito di estrema destra del Raggruppamento nazionale (Rn) chiede a Macron di scegliere tra lo "scioglimento o le dimissioni”. Dopo le dimissioni di Lecornu, il partito di Marine Le Pen sentenzia che “il macronismo è mort o” ed esercita pressioni su Macron affinché scelga "e in fretta" tra le due opzioni sul tavolo. Riprendendo le prime dichiarazioni del suo leader, Jordan Bardella, il partito di estrema destra invita i francesi a “tornare alle urne”.