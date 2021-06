Primarie Pd a Roma: Letta al gazebo col pollice alzato. "E' una festa"

Scongiurato il flop delle primarie romane che, come a Bologna, si tengono in una torrida domenica in contemporanea con la partita dell'Italia contro il Galles: già alle 19, a due ore dallo stop al voto, a Roma si contavano oltre 37mila votanti. Cosa che ha rinfocolato l'ottimismo del leader Enrico Letta, che è andato a votare al Testaccio. Dopo il voto, ecco il suo messaggio sui social: "Appena votato alle Primarie. Grazie ai tanti volontari che hanno reso possibile questa festa di #partecipazione e #democrazia. Il popolo di centrosinistra, democratico e progressista c'è, orgoglioso di esserci a #Roma come a #Bologna". Code ai gazebo: a Monteverde è stato avvistato anche Nanni Moretti.