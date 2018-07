Governo, Salvini superstar. Ma la sorpresa è Tria

Politica

di ANTONIO NOTO*

Domani saranno 30 giorni da quando il Governo ha giurato davanti al Presidente della Repubblica. E il primo mese si è concluso con il vento in poppa, questo vuol dire che permane una attesa alta nei confronti di questo governo e anche nei riguardi del neofita Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Infatti la fiducia sia all’esecutivo che al premier è superiore alla soglia del 50% degli italiani. In particolare Conte riceve il 53% di fiducia, mentre il Governo nel suo complesso il 51%. Questo è certamente un risultato di rilievo ma c’è anche da notare che negli ultimi sondaggi la somma del consenso al M5S e Lega, i due partiti che hanno sottoscritto il contratto per poter governare insieme, è del 56%. È interessante però analizzare anche la fiducia ai ministri. Quello con il maggior livello di fiducia è Salvini, al 56%, l’unico che supera Conte.

La sorpresa è sul secondo posto. Non compare Di Maio, ma il ministro dell’Economia Tria, con il 50% di fiducia. Probabilmente anche tra i fautori di questo governo prevalgono due anime, quella più populista e quella più razionale, di guida tecnica. Terzo Di Maio: raggiunge il 49%. Soglia pregevole, ma distante di 7 punti dal suo diretto concorrente, il leader leghista. Anche se non sul podio, sono da segnalare le buone performance del ministro dell’Ambiente Costa e della ministra della Salute Grillo (ex aequo in quarta posizione con il 47%). Toninelli è all’ottavo posto, così anche Centinaio, decimo classificato con il 39%, e Fraccaro occupa il quattordicesimo scalino con il 36%. Tra gli ultimi compare il guardasigilli Bonafede, che precede Bussetti, Fontana e in ultimo con il 33% chiude la classifica al diciottesimo posto la Ministra del Sud Lezzi.

(*) Direttore Noto Sondaggi