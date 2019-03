Italia-Cina, incontro di stile tra Laura Mattarella e Peng Lyuan

Vestita di verde pistacchio chiaro, con abito coat dress al ginocchio e tacco alto, la first lady cinese Peng Lyuan all'arrivo al Quirinale non ha smentito il suo stile moderno e raffinato. Completamente a suo agio a fianco della figlia del presidente Sergio Mattarella, Laura - vestita con tailleur chiaro di tessuto boucle - ha percorso il cortile d'onore lateralmente mentre i due leader Xi Jinping e Sergio Mattarella, al centro, passavano in rassegna il picchetto d'onore. La first lady cinese ha compiuto una visita di 20 minuti al Palazzo del Quirinale da dove poi è uscita da sola per un programma privato. L'agenda della lady cinese - che farà rientro questa sera al Quirinale per la cena ufficiale - è infatti riservatissima. Nel frattempo tra i due presidenti si è svolto un incontro bilaterale.

