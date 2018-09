Conte, palleggi e selfie a Volturara. "Qui ho imparato l'umiltà"

Politica

Tanti applausi, tanti selfie e strette di mano e pure qualche palleggio. Un borgo pieno in ogni angolo e un'allerta sicurezza massima hanno accolto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte nella "sua" Volturara Appula, la piccola località situata al confine tra Puglia e Molise dove il premier è nato 54 anni fa e dove oggi è tornato per ricevere la cittadinanza onoraria. Il premier è arrivato nella piazza del Comune passando prima per la sua casa natale, situata al fianco del Municipio. In piazza, ad accoglierlo, una piccola delegazione di suoi concittadini, il sindaco di Volturara Appula Leonardo Russo e il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano oltre alla fanfara dei Carabinieri. Al suo arrivo la banda ha intonato prima l'Inno di Mameli e poi l'inno al Milite Ignoto. "Sono molto emozionato", ha affermato il premier ai cronisti prima di salire in Comune per ricevere dal sindaco la cittadinanza di Volturara. Il premier ha poi ricevuto le chiavi della città.

"L'area è di una bellezza naturalistica spaventosa. La valle del Fortore non ha nulla da invidiare alle colline toscane. Per me Volturara è il paese dell'infanzia, il paese dove sono sempre ritornato per le festività, ricordo a Natale la sagra del maiale, che era un rito per stomaci forti ma era la ricchezza di un mondo contadino che stava scomparendo", ha detto Conte dal palco. "Volturara mi ha dato un grande senso di umiltà, di semplicità. Da piccolo la nostra massima aspirazione era arrivare 'for' à funtana', fuori la fontana, e la nostra massima ebbrezza era la bevuta alla fontana", ha ricordato tra gli applausi della platea.