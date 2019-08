Conte in Senato, le facce di Salvini e la sua replica al premier

Il premier Giuseppe Conte attacca il leader della Lega e ministro Matteo Salvini durante il suo intervento in Senato. Più volte il capo politico del Caroccio scuote la testa, poi rivolto ai suoi senatori fa roteare la mano come a dire "ma va" e "lo sapevo". E quando sulla vicenda dei presunti fondi russi arriva l'applauso congiunto di Pd e M5S, Salvini si rivolge ancora una volta ai suoi con eloquenti gesti. Più volte la Lega rumoreggia e, alla fine, il premier annuncia la fine di "questa esperienza di governo". Quindi prende la parola lo stesso Salvini, che però decide di parlare dai banchi della Lega e non da quelli del governo.

