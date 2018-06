Politica

Conte, Italia accoglierà parte migranti Lifeline

(ANSA) - ROMA, 26 GIU - "Coerentemente con il principio cardine della nostra proposta sull'immigrazione - secondo cui chi sbarca sulle coste italiane, spagnole, greche o maltesi, sbarca in Europa - l'Italia farà la sua parte e accoglierà una quota dei migranti che sono a bordo della Lifeline, con l'auspicio che anche gli altri Paesi europei facciano lo stesso come in parte già preannunciato". Lo dichiara il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte.(ANSA).