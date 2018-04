Consultazioni, l'incarico è un miraggio. Le posizioni dei partiti

Politica

Ci siamo: comincia domani il primo giro di consultazioni da parte del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, per formare il nuovo governo. Il Colle vuole numeri certi dai partiti, cifre che difficilmente i suoi interlocutori potranno fornire. Probabile che la prima tornata di colloqui al Quirinale fallisca, così come non è escluso che le consultazioni possano protrarsi fino alle Regionali del Friuli, in programma il 29 aprile. Ecco, nel frattempo, un quadro delle posizioni dei principali partiti, alla vigilia del primo 'round' con Mattarella. Domani mattina saliranno al Colle la presidente del Senato Casellati, il numero uno della Camera Roberto Fico e il presidente emerito della Repubblica Giorgio Napolitano. Alle 16 sarà la volta del gruppo per le Autonomie, quindi toccherà al gruppo Misto e, infine, a Fratelli d'Italia. Giovedì 5 aprile è la giornata clou: si parte col Partito Democratico, alle 11 è attesa al Quirinale Forza Italia, poi la Lega, mentre nel pomeriggio con il Movimento 5 Stelle si chiuderà la prima tornata di consultazioni.

di Quotidiano.net per upday