Forze armate, perché si festeggia il 4 novembre

Roma, 4 novembre 2024 – Il 4 novembre è la “Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate” in ricordo della fine della Prima Guerra Mondiale. L’Italia commemora i suoi caduti. Il 4 novembre 1918 entrò in vigore l’Armistizio di Villa Giusti (a Padova). Esso permise agli italiani di rientrare a Trento e Trieste. Si completava così il processo risorgimentale di unificazione nazionale cominciato nell’Ottocento (tanto è vero che alcuni definivano la Prima Guerra Mondiale come Quarta guerra di Indipendenza).

Per onorare il sacrificio dei soldati italiani il 4 novembre 1921 ci fu la tumulazione del Milite Ignoto nel Sacello dell’Altare della Patria a Roma. Nel 1922, il 23 ottobre, il regio decreto 1354 dichiarava il 4 novembre Festa nazionale. Si rende omaggio agli oltre 600mila caduti e alle migliaia di feriti e mutilati. La legge 1 marzo 2024, n.27 ha sancito l’istituzione della Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate.