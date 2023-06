Forza Italia, Tajani invoca unità. Ma sul partito incombe Fascina

Roma, 23 giugno 2023 – Reggerà la tregua? La domanda che perseguita Giorgia Meloni tanto più dopo il pessimo segnale lanciato mercoledì in commissione Lavoro al Senato è questa. La Forza Italia orfana di Silvio Berlusconi troverà un suo assetto affidabile o si rivelerà una galassia anarchica e incontrollabile? Ieri Antonio Tajani ha provato a lanciare un segnale: la riunione dei gruppi parlamentari serviva a far capire che lui è in grado di tenere insieme il partito. "Qui c’è posto per tutti. Può esserci qualche differenza di idee, ma siamo chiamati tutti a lavorare assieme".

Per ora si tratta solo di un auspicio. Il comitato di presidenza ha convocato per il 15 luglio il consiglio nazionale che eleggerà Tajani presidente fino al congresso. Quando? Si vedrà. Percorso da definirsi per un partito che con i congressi non ha dimestichezza: non ne vanta nemmeno uno, fatti salvi i congressi-show del fondatore, che non contano. Ieri Tajani ha pure ufficializzato la sostituzione del tesoriere Messina: non una sua decisione, ha assicurato. "Mi ha scongiurato Silvio di farlo, perché Alfredo non ce la fa più". Il nuovo tesoriere, che verrà nominato il 15, sarà Fabio Roscioli, già avvocato del Cavaliere e liquidatore del Pdl (quanto a presagi non è dei migliori), e uomo di fiducia dei figli, tanto per chiarire chi comanderà in Forza Italia.

Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, 69 anni, sarà nominato nuovo presidente di Forza Italia

A proposito di famiglia: ancora per un po’ resterà inevaso il punto interrogativo su Marta Fascina. Scomparsa dai radar, assente persino alla commemorazione di Berlusconi a Montecitorio (in tribuna c’era Gianni Letta), a lei comunque il presidente dei deputati, Paolo Barelli, si è virtualmente inchinato: "Non si può dimenticare colei che al presidente è stata accanto con amore e dedizione straordinaria". Forse ha davvero deciso di tornare al ruolo della ’deputata muta’, come vorrebbe l’ala ronzulliana. Secondo altri, invece, aspetta la lettura del testamento per tornare in campo, ipotesi che agita molti. "Se vorrà, potrà dare al partito il contributo che ritiene", spiega Tajani. Cosa farà la quasi moglie del Cavaliere è altro elemento destinato a incidere sugli equilibri del partito, che restano precari. La tregua c’è, ma con scarsa soddisfazione della minoranza: "Tajani invoca l’unità, ma decide tutto da solo", il ritornello. Licia Ronzulli, che teme di perdere l’incarico di presidente dei senatori, avverte: "Chi si è appena affacciato alla vita del partito è il benvenuto, ma non può immaginare, magari da qualche colonna di giornale, di dettare in solitudine la linea a chi ha dedicato anni di vita a questa comunità".

Chiosa Alessandro Cattaneo: "Abbiamo valori da difendere e tanta classe dirigente sui territori da valorizzare". Il bello è che a tanta debolezza nella struttura interna corrisponde una forza mai vista negli ultimi anni nei sondaggi: il partito azzurro avrebbe addirittura superato la Lega ferma all’8,6%. Nella Supermedia YouTrend FI ha guadagnato l’1,8 per cento arrivando all’8,8%. "Dobbiamo ottimizzare l’ultimo regalo che ci ha fatto il presidente", afferma Tajani. Più che al voto in Molise, lo sguardo è rivolto alle Europee e allo spettro della soglia del 4%.

Ma ora la minaccia principale per Palazzo Chigi non è tanto il possibile scontro tra le anime forziste, quanto quella sorta di ’liberi tutti’ di cui è stato prova per primo il presidente della Lazio. Il dispetto di Lotito, che secondo un collega l’altro giorno andava in giro dichiarando "più per celia che per altro" d’essere il vero erede del Cavaliere, si spiega con l’insoddisfazione per norme che riguardavano i suoi interessi. È quanto di meno auspicabile per la premier.