Forza Italia ritrova le sue radici. De Gasperi e Craxi nel Pantheon

dall’inviatoNino Femiani

(Benevento)Un po’ festa, un po’ assemblea di partito, un po’ avvio della campagna elettorale in Campania. La kermesse di Forza Italia a Telese Terme, nel Beneventano, che si chiude oggi, è questo mix. Una carrellata di dirigenti e ministri che si interroga sulla "Libertà come eredità e come orizzonte", sul dna del partito e sulle sue radici. A tenere banco è però l’attualità, e la polemica contingente, tanto che il vicepremier e segretario nazionale Antonio Tajani si vede costretto a salire, a fine mattinata, sul palco per dire: "Ieri ci hanno attaccato in tv (a Propaganda Live su La7,ndr) anche per il concerto di Mogol e il suo canto libero. Si vede che diamo fastidio perché cresciamo e ‘nun ce vonno sta’". La querelle nasce per l’omaggio a Mogol, il concerto tributo a Lucio Battisti e un ballo in discoteca sulle note di ‘Un’avventura’, con il leader della Farnesina scatenato ballerino sotto gli occhi di Paolo Barelli e Claudio Lotito. Le immagini rimbalzano sui social con commenti pepati.

Sul palco di Telese sfilano i ministri, come Anna Maria Bernini, Paolo Zangrillo e Gilberto Picchetto Fratin, ma i riflettori se li prende, come è ovvio, ancora Tajani che sta sul pezzo della cronaca: "Noi siamo garantisti, ma voteremo per la revoca dell’immunità di Ilaria Salis, perché i reati sono stati commessi quando non era europarlamentare". Un’inversione a 180 gradi dopo il voto espresso, come Ppe, nella Commissione Affari Giuridici a favore dell’eurodeputata della sinistra. "Proprio perché siamo garantisti rispettiamo le regole. Sulla vicenda Salis non mi faccio intimorire neanche da Casapound con i suoi manifesti". Tiene banco la navigazione umanitaria della ‘flottilla’, e i leader FI indossa i panni di ministro degli Esteri: "Abbiamo fatto tanto, se non ci fosse stata l’azione di governo non ci sarebbe la possibilità di avere il corridoio da Cipro. Se loro vogliono consegnare i beni alimentari lo si può fare, noi abbiamo fatto di tutto. L’appello del Presidente Mattarella è altissimo e rafforza la posizione di chi vuole trovare una soluzione positiva. Deve sempre prevalere la diplomazia, si sa quali sono i rischi che si corrono in quell’area di guerra". E poi se la portavoce della Global Movement to Gaza, Maria Elena Delia, "me lo chiede io sono pronto a parlarci, a incontrala. Il mio telefono è sempre acceso". Telefonata che poi avverà in serata.

Vengono presentati i ‘nuovi acquisti’ di Forza Italia, sindaci, assessori e anche consiglieri regionali votatissimi come il campano Giovanni Zannini (che promette di portarsi dietro 100 amministratori locali) e il deputato, Pino Bicchielli in arrivo da Noi Moderati. "Il treno della libertà è in corsa e sempre più persone scelgono di salirci", assicura il senatore Francesco Silvestro. La ‘tre giorni’ declina il profilo di Forza Italia con la presentazione oggi del "Manifesto della Libertà" e di un Pantheon di figure carismatiche, da Margaret Thatcher a Salvo D’Acquisto, da Alcide De Gasperi a Carlo Alberto Dalla Chiesa, da Giovanni Paolo II fino al beato Carlo Acutis e Bettino Craxi, con la benedizione della figlia Stefania, senatrice azzurra ("Giusto che ci sia, ha creduto fino in fondo nel valore della liberta").

Definire l’identità del partito non per pura vanità, ma per arrivare al 20%. Traguardo ambizioso, non per l’eurodeputato Fulvio Martusciello, segretario campano. "Noi cresciamo, perché lottiamo contro la libertà negata. Ma – avverte – è il tempo delle scelte, i segretari nazionali devono indicare il candidato presidente, le liste sono pronte ma c’è bisogno del nome di un conducador. Io ho sfondato le 100 mila preferenze, conosco ogni angolo della Campania, ma questo è il momento di aprire a una candidatura della società civile".