Forza Italia, Tajani eletto segretario all’unanimità. La lettera dei figli di Berlusconi

Roma, 15 luglio 2023 – Inno di Mameli e inno europeo hanno aperto il consiglio nazionale di Forza Italia. Oltre cinque minuti di di applauso dalla platea per Berlusconi, al grido di ‘Silvio, Silvio’. Sul palco una immagine del Cavaliere, accompagnata da una sua citazione: "Chi ci crede combatte, chi ci crede supera tutti gli ostacoli chi ci crede vince". Il consiglio ha eletto all’unanimità Antonio Tajani nuovo segretario ‘pro tempore’ del partito: sarà leader fino al prossimo congresso che – ha assicurato Tajani - si svolgerà prima delle prossime elezioni europee di giugno 2024. Il voto è avvenuto ad alzata di mano. D’ora in poi non ci sarà più un presidente di Forza Italia, ma per definire il reggente verrà usata la parola “segretario”. Nello statuto del partito verrà inserito, nel frontespizio, “Silvio Berlusconi presidente fondatore”.

Tajani eletto segretario nazionale di Forza Italia (Ansa)

Le prime parole di Tajani

"Non è facile guidare un movimento politico che ha avuto come leader per quasi 30 anni Silvio Berlusconi”, dice Tajani appena eletto. “Io posso garantire soltanto il mio impegno, determinazione, volontà di trasformare tutti i suoi sogni in realtà. Per farlo avrò bisogno di tutti quanti voi, di tutta la nostra classe dirigente, eletti, simpatizzanti, militanti”. Al termine del consiglio, Tajani è stato sommerso dagli abbracci degli esponenti di Forza Italia.

La lettera dei figli di Berlusconi

La famiglia Berlusconi ha inviato una lettera all’assemblea azzurra, Tajani l’ha letta aprendo i lavori. “Carissimi – recita il testo – , grazie per l'appoggio e vicinanza che avete sempre dato al nostro caro papà e grazie per tutto ciò che farete d'ora in poi per continuare a far valere gli ideali di libertà, progresso e democrazia che hanno sempre contraddistinto il suo pensiero e la sua azione. Un abbraccio grande a tutti con i migliori auguri di buon lavoro”.

Salvini

"In bocca al lupo e, ovviamente, non esiste un altro Silvio Berlusconi”, così il leader della Lega, Matteo Salvini, ha risposto a Matera a un giornalista che gli chiedeva un commento sull'assemblea di Forza Italia. “Berlusconi - ha aggiunto - è stato e continua ad essere il numero uno assoluto in tantissimi campi e mi auguro che gli amici di Forza Italia raccolgano questa eredità importante. Questo governo, che sta lavorando bene da otto mesi, per me andrà avanti cinque anni, e mi prenoto anche i cinque dopo, e ha bisogno di tutti”.