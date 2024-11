Fondi per il cinema. Dubbi sul Tax credit

Il Tar del Lazio ha sospeso in via cautelativa il Tax credit. La pronuncia arriva dopo l’accoglimento del ricorso presentato da alcune società di produzione del settore audiovisivo. Il Tribunale ha deciso la sospensione del decreto che regola le disposizioni applicative in materia di credito d’imposta per le imprese di produzione cinematografica e audiovisiva, dei relativi decreti direttoriali e di "ogni altro atto precedente, successivo o comunque connesso con quelli impugnati". E ha quindi accolto la domanda cautelare in attesa di entrare nel merito del ricorso per cui ha fissato l’udienza al 4 marzo 2025.

In base al dispositivo, dunque, il tribunale per evitare effetti distorsivi che provocherebbe la sospensione tout court del provvedimento ha deciso di accorciare il più possibile la trattazione in sede di merito e l’ha fissata per marzo. Lasciando quindi inalterata l’efficacia del decreto sino al giudizio di merito.