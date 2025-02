Fondi per i viaggi della Memoria, ok unanime alla Camera. Ma è scontro M5s-Lega

Un fondo di 2 milioni l’anno a sostegno dei viaggi della memoria delle scuole nei campi di concentramento nazisti. La Camera ha approvato all’unanimità e in via definitiva, a due anni dall’ok del Senato, la proposta di legge per incentivare le scuole a portare gli studenti, in visita nei luoghi di deportazione. Nonostante la tematica e il via libera all’unanimità non è mancata qualche scintilla in Aula durante l’esame, in particolare tra M5s e Lega. Il pentastellato Gaetano Amato ha, infatti, citato il recente video di Trump su Gaza ed è andato all’attacco del vicepremier Matteo Salvini (foto) che, ha ricordato, "l’altro giorno si è detto orgoglioso di aver abbracciato Netanyahu" cosa che, ha aggiunto, non stupisce visto che Salvini "abbracciava anche il capo tifoseria Lucci...". Parole che hanno provocato le proteste dai banchi della Lega. "Mi ha detto ‘vai a cagare’!", ha accusato Amato rivolgendosi alla presidenza e parlando del leghista Stefano Candiani che poi, però, chiede scusa biasimando, comunque, l’atteggiamento provocatorio dei Cinquestelle.