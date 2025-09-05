Flotilla Scintille Meloni-Schlein

Nelle file del Pd c’è chi, un po’ a denti stretti, lo ammette: la risposta di Giorgia Meloni è stata impeccabile. Raramente, in effetti, la premier è riuscita a mantenere un equilibrio tanto efficace tra toni sferzanti e rassicuranti come nella risposta ufficiale alla rivale segretaria del Pd. Mercoledì Elly Schlein le aveva inviato una missiva con la richiesta al governo di garantire protezione diplomatica per gli italiani a bordo della Global Sumud Flotilla, diretta a Gaza per consegnare aiuti umanitari alla popolazione, sfidando il blocco navale di Israele. La rassicurazione arriva, certo, ma è intrisa di puro veleno, e relegata nelle ultime righe della lettera: "Gentile onorevole", scrive l’inquilina di Palazzo Chigi, l’esecutivo assicurerà ai nostri connazionali "tutte le misure di tutela e sicurezza adottate in situazioni analoghe", come sempre. A maggior ragione perché, tra gli attivisti, ci sono quattro parlamentari: il deputato democratico Arturo Scotto, il senatore pentastellato Marco Croatti, e le eurodeputate Benedetta Scuderi (Avs) e Annalisa Corrado (Pd).

Neanche troppo tra le righe, però, la premier fa capire quel che pensa della missione che partirà il 7 da Catania e dovrebbe concludersi dopo una decina di giorni. Il carteggio si apre con il suggerimento a navigatori e organizzatori di scegliere "altri canali" per "agevolare il buon esito della finalità rappresentata". Cortese, la presidente non manca di indicarli: tra questi, continua, ci sono "quelli attivati dal governo italiano con Food for Gaza con cui è stato possibile distribuire oltre 200 tonnellate di generi di prima necessità". Questa via, nota, eviterebbe ai partecipanti "i rischi derivanti dal recarsi in una zona di crisi" e "il conseguente onere a carico dello Stato" che deve garantire la sicurezza. Insomma: noi vi copriamo, ma gli italiani devono sapere che se succederà qualcosa, toccherà allo Stato sobbarcarsi le spese. Tuttavia, Meloni aggiunge di comprendere "i motivi politici e simbolici" che stanno alla base di un’operazione che lei, in tutta evidenza, ritiene inutile. Linea condivisa dagli alleati: "Non credo che qualche nave con iniziative di fortuna possa dare un contributo determinante per la soluzione della carestia", dice infatti il ministro degli Esteri Antonio Tajani.

La replica del Pd non si fa attendere, ma appare impacciata: "È una risposta evasiva, il fine della flotta non è solo simbolico: si tratta di tonnellate di cibo", sostengono in una nota i capigruppo al Senato e alla Camera, Francesco Boccia e Chiara Braga, e il capo delegazione a Bruxelles, Nicola Zingaretti. Insomma: il secondo round se l’aggiudica la premier. Anche se un obiettivo Schlein l’ha raggiunto: ha costretto Meloni a esprimersi sulla vicenda. "Colpisce però – osserva Italia viva con Davide Faraone – il silenzio sulle minacce del ministro per la Sicurezza nazionale israeliano Ben-Gvir, di trattare i partecipanti alla missione come terroristi".

In realtà, tra Palazzo Chigi e gli improvvisati marinai un filo di comunicazione è teso fin dall’inizio. Sebbene l’esito della spedizione non preoccupi più di tanto il governo, il rischio di un incidente c’è sempre. Sul punto le previsioni di Chigi e quelle del Pd coincidono: Israele non permetterà lo sbarco delle navi per motivi concreti, legati più alla componente araba che a quella occidentale della Flotilla. Teme da un lato che facciano scendere a terra armi e dall’altro facciano espatriare gli ostaggi. Ma si oppone anche per motivi simbolici: gli israeliani al governo non sono disposti a tollerare violazioni delle regole da loro imposte. Le navi verranno intercettate e scortate probabilmente in Egitto. Sarà quello il momento in cui potrebbero verificarsi imprevisti, ma ancora più preoccupante sarebbe il fermo da parte di Israele di alcuni componenti della spedizione. Tutto si augura in questo momento Giorgia tranne un incidente diplomatico internazionale che monopolizzi le prime pagine di tutti i media del mondo.