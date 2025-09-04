Meloni risponde a Schlein: “Il governo tutelerà gli italiani della Flotilla”

Roma, 4 settembre 2025 - Pur notando che "avvalersi dei canali umanitari già attivi, non solo da parte del Governo italiano, eviterebbe di esporre i partecipanti all'iniziativa 'Global Sumud Flotilla' ai rischi derivanti dal recarsi in una zona di crisi e al conseguente onere a carico delle diverse Autorità statuali coinvolte", "preso atto che l'iniziativa possa avere anche una finalità di natura simbolica o politica, il Governo italiano assicura che saranno adottate tutte le misure di tutela e di sicurezza dei connazionali all'estero in situazioni analoghe, come sempre garantito finora". Così la premier Giorgia Meloni risponde alla segretaria del Pd Elly Schlein, che ieri in una lettera le aveva chiesto come il governo intenda tutelare l'equipaggio della Global Sumud Flotilla.

Questa la replica integrale di Meloni. "Gentile Onorevole, facendo riferimento alla sua lettera, con la quale chiede di essere informata su quanto il governo italiano intende fare per garantire tutela e sicurezza, in caso di necessità, per tutto l'equipaggio dell'iniziativa internazionale denominata 'Global Sumud Flotilla', con la quale 40 imbarcazioni intendono consegnare aiuti umanitari alla popolazione di Gaza, si rappresenta quanto segue. Per agevolare il buon esito della finalità rappresentata, ovvero la consegna di generi di prima necessità alla popolazione palestinese, tenuto conto - osserva Meloni - della limitata quantità di aiuti trasportabili sulle imbarcazioni coinvolte, si suggerisce la possibilità di avvalersi di canali alternativi e più efficaci di consegna; tra questi, mi permetto di segnalare i canali finora attivati dal governo italiano, che, come è noto, svolge un ruolo di primo piano nel prestare assistenza alla popolazione civile attraverso l'iniziativa umanitaria 'Food for Gaza', con cui è stato possibile distribuire oltre 200 tonnellate di generi di prima necessità, aiuti alimentari e sanitari, toccando anche le aree piu' isolate e difficilmente raggiungibili della Striscia".

La presidente del Consiglio suggerisce altresì che "avvalersi dei canali umanitari già attivi, non solo da parte del governo italiano, eviterebbe di esporre i partecipanti all'iniziativa 'Global Sumud Flotilla' ai rischi derivanti dal recarsi in una zona di crisi e - annota - al conseguente onere a carico delle diverse Autorità statuali coinvolte di garantire tutela e sicurezza". "In ogni caso, preso atto che l'iniziativa possa avere anche una finalità di natura simbolica o politica, e che quindi si intende portare avanti a prescindere da quanto sopra esposto, il governo italiano - conclude la premier - assicura che saranno adottate tutte le misure di tutela e di sicurezza dei connazionali all'estero in situazioni analoghe, come sempre garantito finora. Rimanendo a disposizione, le porgo i miei più cordiali saluti. Giorgia Meloni".

La partenza delle barche italiane slitta dal 4 al 7 settembre: dopo i rinvii imposti dalle condizioni meteo al convoglio salpato dalla Spagna, la nuova data servirà a riallineare i tempi delle imbarcazioni che puntano a ricongiungersi in mare per fare rotta verso Gaza. A bordo ci saranno anche quattro parlamentari italiani di Pd-M5s e Avs: Benedetta Scuderi e Annalisa Corrado (eurodeputate), Arturo Scotto (deputato) e Marco Croatti (senatore). Presenze accolte con gioia dalla delegazione italiana del Global Movement to Gaza che, dopo gli avvertimenti di Israele, ha chiesto protezione al governo italiano.