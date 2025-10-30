La Storia del finimondo da Hitler e Mussolini alle rivoluzioni di Trump: il nuovo libro di Bruno Vespa

Esce oggi il nuovo libro di Bruno Vespa, Finimondo. Come Hitler e Mussolini cambiarono la Storia. E come Trump la sta riscrivendo, pubblicato da Rai Libri Mondadori (426 pagine, 22 euro). Pubblichiamo in anteprima alcuni stralci dell’introduzione.

Finimondo è il titolo giusto per un libro che racconta cose mai viste. In Hitler e Mussolini avevamo lasciato i due dittatori nell’idillio del 1937. Il Führer già molto temuto in Europa, il Duce rispettato nel salotto buono europeo per avere impedito ai bolscevichi di andare al potere e per essersi fatto una rispettabile reputazione proteggendo gli ebrei dalle prime persecuzioni naziste. Poi è cominciato lo scivolamento verso il baratro. (...) Mussolini aveva protetto l’indipendenza austriaca e Hitler gliela sfilò senza che lui battesse ciglio. (...) Senza che questi glielo chiedesse, firmò le orribili leggi razziali con il compiacimento di Vittorio Emanuele III (...).

Quando, il 15 marzo 1939, Hitler si prese la Cecoslovacchia, avvertendo l’alleato a cose fatte e senza che le democrazie europee intervenissero per impedirglielo, Mussolini si convinse che la Germania avrebbe dominato l’Europa e s’impiccò al «patto d’acciaio». Costretto alla frustrante «non belligeranza» dalla totale impreparazione militare dell’Italia, il Duce assistette – anche qui senza preavviso – al patto di Hitler con Stalin e all’invasione della Polonia, che Francia e Inghilterra avrebbero potuto scongiurare disponendo in quel momento di forze quattro volte superiori a quelle tedesche. (...) La guerra andò male per l’Italia dal primo all’ultimo giorno. (...). La morte di Italo Balbo ci privò in Africa di un comandante migliore dei suoi successori, mentre Erwin Rommel contribuì a farci perdere la guerra (...).

Il 29 settembre 1938 la conferenza di Monaco. Da sinistra a destra: Chamberlain, Daladier, Hitler, Mussolini e Ciano prima di firmare l'accordo

Servì a poco la coraggiosa epopea di El Alamein. La devastante incoscienza di Mussolini ci costrinse a partecipare alla campagna di Russia, all’inizio senza nemmeno la richiesta di Hitler. Non eravamo assolutamente pronti (...). Negli ultimi giorni di vita, il Führer disse che il Duce gli aveva fatto perdere la guerra. E aveva ragione. (...) I morti italiani in Russia furono complessivamente 75.000. I bombardamenti alleati fiaccarono quel che restava della resistenza psicologica del popolo italiano. I militari si mossero per primi per la sostituzione del Duce. Vittorio Emanuele III si decise all’ultimo momento, solo dopo che l’ordine del giorno Grandi gli diede l’appiglio costituzionale per licenziarlo.

Liberato dai tedeschi sul Gran Sasso, Mussolini avrebbe voluto ritirarsi a vita privata. Ma non era possibile e, se è vero che la nascita della Repubblica di Salò fu il detonatore della guerra civile, è da credere che l’ex Duce abbia ceduto alle pressioni di Hitler per non veder distrutta dai nazisti l’Italia (...).

Mussolini fu un tragico burattino nelle mani di Hitler. I nazisti si arresero in Italia senza che lui lo sapesse e il suo corpo fu venduto dai tedeschi, che dovevano scortarlo in Germania e non vollero battersi con i partigiani che fermarono il convoglio. Le pagine che raccontano le ultime ore dei due dittatori sono quelle in cui il Führer e il Duce appaiono più umani dinanzi alle loro donne. Hitler, sposando Eva in un allucinante ricevimento nuziale nel bunker. Mussolini, tentando invano di allontanare Claretta dalla sorte comune.

Il nuovo libro di Bruno Vespa

Da quei giorni fino al 24 febbraio 2022, per settantasette anni l’Europa è vissuta in pace. Poi Putin ha invaso l’Ucraina come mossa iniziale per ricostituire l’antico impero, prima zarista e poi sovietico. Gli è andata male, perché l’Ucraina non si è arresa e, tre anni e mezzo più tardi, il dittatore russo spera, con l’aiuto di Trump, di prendersi anche territori non conquistati e di stabilire con il presidente americano una nuova Jalta.

E qui comincia il nuovo finimondo. Trump con una raffica di decreti esecutivi ha sconvolto immediatamente la vita politica e sociale statunitense e, con una guerra dei dazi che non conosce soste, la stessa stabilità commerciale dell’Europa. Il presidente americano subisce il fascino del nuovo zar e, nel vertice dell’agosto 2025 ad Anchorage, in Alaska, lo ha riportato all’onor del mondo. Poi, con una sana brutalità che nessun altro avrebbe potuto consentirsi, è riuscito a imporre al primo ministro israeliano Netanyahu e ai dirigenti di Hamas una difficilissima tregua, seguita dall’ordine, ancora più importante e clamoroso, a Israele di non annettere la Cisgiordania, passo essenziale per la creazione di due Stati per due popoli. Visto che sei così bravo, gli ha detto Zelensky, perché non imponi anche a Putin la tregua in Ucraina senza donargli tutto? (...)

Putin e Trump in Alaska

Il rifiuto improvviso di incontrare di nuovo Putin e le sanzioni petrolifere inflitte alla Russia hanno sorprendentemente coinvolto la Cina e l’India, e potrebbero risultare decisive per indurre il dittatore russo alla ragionevolezza. A proposito delle ricadute di tutto questo sull’Europa e sull’Italia, Giorgia Meloni ci racconta i suoi colloqui con il magnate americano, al quale ha cercato di spiegare che la fine dell’Ucraina può essere molto pericolosa per l’Europa e per lo stesso equilibrio mondiale.

Meloni ha festeggiato il terzo compleanno di governo con il massimo del consenso interno e internazionale, e cerca di spiegarne in queste pagine le ragioni. Così come Antonio Tajani e Matteo Salvini che, pur rimarcando le reciproche differenze in politica internazionale (e non solo), garantiscono quella stabilità di governo alla quale la presidente del Consiglio attribuisce la credibilità sui mercati internazionali e nelle cancellerie di tutto il mondo. Con Elly Schlein la leader di Fratelli d’Italia usa accenti duri, perfettamente ricambiati, a dimostrazione che si è scelta la sfidante per le elezioni del 2027, di cui è già iniziata la campagna elettorale.

E Schlein, dal canto suo, ci racconta, punto per punto, la bocciatura della politica del governo Meloni. Come Giuseppe Conte, che deve anche vedersela con un redivivo Beppe Grillo per la titolarità del marchio M5S. Non ha affatto rinunciato all’idea di tornare a Palazzo Chigi e ci spiega che la verifica del «Campo largo» (con Renzi e senza Calenda) sarà fatta appena prima del voto. Tutto è in movimento, come sempre nella politica italiana, in attesa che una nuova legge elettorale – che costringerà i partiti a scrivere nel simbolo il nome del candidato premier – li porti a uscire allo scoperto.