Fine vita, destra divisa. Gli azzurri si smarcano: dialogo con l’opposizione

La maggioranza si spacca sul "fine vita". Dopo mesi di stallo il centrodestra ha scoperto le carte sul testo di legge che dovrà disciplinare l’accesso al suicidio assistito sulla base della sentenza della Corte costituzionale sul caso Cappato/Dj Fabo, ma Forza Italia annuncia: "Dialogo con le opposizioni per migliorare il ddl, poi libertà di coscienza".

La maggioranza aveva presentato un testo sul quale pareva esserci convergenza, poi qualcosa ha convinto gli azzurri a smarcarsi da un ddl di fatto molto restrittivo rispetto a quanto proposto dalla Consulta. Il punto più controverso riguarda l’esclusione del Sistema sanitario nazionale dalle future procedure di suicidio assistito: "Il personale in servizio, le strumentazioni e i farmaci di cui dispone a qualsiasi titolo il Ssn non possono essere impiegati al fine della agevolazione del proposito di fine vita", si legge. In pratica si apre la strada a una "privatizzazione" del suicidio assistito. Non solo. Ad accertare la sussistenza dei requisiti indicati dalla Consulta nella sentenza del 2019 – patologia irreversibile fonte di sofferenze intollerabili, dipendenza da trattamenti di sostegno vitale, capacità di decidere in modo libero e consapevole – sarà un "Comitato nazionale di valutazione", formato da 7 componenti nominati dal presidente del Consiglio, "di cui un giurista, un bioeticista, un medico specialista in anestesia e rianimazione, un medico specialista in medicina palliativa, un medico specialista in psichiatra, uno psicologo e un infermiere", di fatto di nomina politica. Rispetto ai criteri dettati dalla Consulta, per poter accedere al suicidio assistito viene aggiunta – all’articolo 2 – la condizione che la persona sia "inserita nel percorso di cure palliative".

Anche il requisito della dipendenza "trattamenti di sostegno vitale" viene ristretto: la norma infatti usa l’espressione "trattamenti sostitutivi di funzioni vitali" (ad esempio un respiratore) tornando quindi indietro rispetto all’estensione del criterio riconosciuta l’anno scorso dai giudici costituzionali. Critiche unanimi dal centrosinistra. Dal Pd il senatore Alfredo Bazoli giudica "insoddisfacente" la proposta mentre Mariolina Castellone del M5s il ddl "non recepisce la sentenza ma la restringe", perché "richiede che le persone che fanno accesso a questo percorso siano inserite in percorsi di cure palliative quando invece ciò non è scritto nella sentenza della Corte", accusa. Caustico, infine, Riccardo Magi (foto) di +Europa, che parla del testo come di "un’offesa alle persone che soffrono, ai loro familiari e alla laicità dello Stato, con l’obbligo di cure palliative".

Elena G. Polidori