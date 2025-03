“Ai figli solo il cognome della mamma”, la proposta di Franceschini

Roma, 25 marzo 2025 – Dopo secoli in cui i figli hanno preso il cognome del padre, le cose potrebbero cambiare in Italia. L'ex ministro e senatore Pd Dario Franceschini ha annunciato oggi di voler presentare al Senato un Ddl per dare ai figli solo il cognome della madre. In base a quanto si apprende, Franceschini ha anticipato la proposta stamani all'assemblea del gruppo Pd del Senato convocata per fare il punto sugli argomenti all'Ordine del giorno a palazzo Madama e in particolare sulle proposte di legge sul doppio cognome.

“Ai figli solo il cognome materno”

"Anziché creare infiniti problemi con la gestione dei doppi cognomi o con la scelta tra quello del padre e quello della madre – è il ragionamento di Franceschini – dopo secoli in cui i figli hanno preso il cognome del padre, stabiliamo che dalla nuova legge prenderanno il solo cognome della madre. E' una cosa semplice ed anche un risarcimento per una ingiustizia secolare che ha avuto non solo un valore simbolico, ma è stata una delle fonti culturali e sociali delle disuguaglianze di genere". Una iniziativa "a titolo personale" ha sottolineato l'ex ministro e sulla quale ha detto di non voler impegnare il Gruppo. Franceschini ha poi presentato l’iniziativa anche sui suoi profili social. I Ddl sul cognome dei figli sono in discussione in commissione Giustizia a Senato, dove sono stati presentanti testi da diversi gruppi parlamentari.

Pd compatto sulla proposta Franceschini

L’idea di Franceschini ha suscitato una valanga di reazioni di segno opposto: consenso nel Pd, che si impegna a sostenere l’iniziativa. Per Laura Boldrini, deputata Pd e presidente del Comitato permanente della Camera sui diritti umani nel mondo "è importante che il tema del cognome delle madri a figli e figlie sia finalmente all'ordine del giorno del Parlamento. Anche alla Camera abbiamo proposte sul cognome della madre. Ne parleremo e troveremo la strada migliore da seguire. Questo tema non si può più rimandare" conclude Boldrini. Mentre Luana Zanella, capogruppo di Avs alla Camera, parla di “proposta interessante e condivisibile, sicuramente guarda molto in là. Vista la difficoltà che abbiamo avuto a far passare il doppio cognome, quello materno e paterno, possiamo immaginare il percorso faticoso di questa proposta! In ogni caso valuterò se presentarla anche alla Camera".

Le reazioni

Graffiante il commento il segretario di Azione Carlo Calenda, che sui social scrive: "Altre priorità non ne abbiamo? Boh". Gli fa eco il vicepremier e segretario della Lega, Matteo Salvini che su X scrive: "Ecco le grandi priorità della sinistra italiana: invece del doppio cognome, togliere ai bimbi il cognome del padre! Ma certo, cancelliamoli dalla faccia della terra questi papà, così risolviamo tutti i problemi… Ma dove le pensano 'ste idee geniali?".