A Fiano impedito di parlare alla Ca’ Foscari di Venezia: “Fuori i sionisti dall’università”

Venezia, 27 ottobre 2025 – Contestazioni all’università Ca' Foscari di Venezia dove si doveva tenere un incontro tra Antonio Calò, presidente di Ve.Ri.Pa., ed Emanuele Fiano, presidente di ‘Sinistra per Israele - Due Popoli, Due Stati’. A denunciarlo è l’ufficio stampa di ‘Sinistra per Israele - Due Popoli Due Stati’, che riferisce come all’ex deputato del Pd sia stato “impedito di parlare al grido incessante: 'fuori i sionisti dall'università'”.

“Doveva essere un dialogo per la pace a sostegno di un percorso tra i due popoli e invece sedicenti gruppi della sinistra giovanile hanno impedito al presidente di ‘Sinistra per Israele - Due Popoli Due Stati’ di parlare, al grido incessante: 'fuori i sionisti dall'università'. Si tratta dell'ennesimo episodio di violenza politica a danno proprio di chi da sempre è impegnato per la pace e la risoluzione del conflitto in Medioriente", scrive in una nota l’ufficio stampa.

Le dimissioni di Scaraffia

Tre settimane fa, la storica e giornalista Lucetta Scaraffia ha deciso di dimettersi dalla commissione etica della stessa università perché “l'ateneo veneziano ha deciso non solo di sospendere i rapporti scientifici con enti e istituzioni israeliane, ma di estendere la misura a singoli docenti che non siano in grado di dimostrare di non appoggiare la politica del governo Netanyahu”. “È questa clausola a rendere il provvedimento intollerabile: la pretesa di chiedere a un professore di dichiarare la propria innocenza politica, di certificare il dissenso dal governo del proprio paese, somiglia a un dispositivo da regime totalitario. Non si giudicano più le ricerche, le competenze, la qualità del lavoro scientifico: si indaga l'ortodossia delle opinioni", aveva spiegato Scaraffia.

La storica