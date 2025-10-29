Fiano contestato a Venezia. La mano tesa di Bernini: "Tornerà presto ospite"

Non è finita qui. La contestazione subita da Emanuele Fiano (ex deputato Pd e presidente dell’associazione Sinistra per Israele) all’università veneziana di Cà Foscari, lascia strascichi, non solo politici, ma anche formali, con la ministra dell’Università, Anna Maria Bernini che non sembra intenzionata a far cadere la polvere sul caso ed ha chiesto a Fiano di "finire il discorso da dove è stato interrotto". Ma già nell’immediatezza dell’accaduto, politica e istituzioni avevano fatto quadrato intorno all’ex parlamentare Pd, da Ignazio La Russa a Matteo Renzi, con la segretaria del Pd, Elly Schlein, che lo aveva subito chiamato per esprimergli la "solidarietà e la vicinanza del Pd": "Molto grave aver impedito di farlo parlare".

Una pioggia di messaggi è arrivata da diversi esponenti dei dem. "Impedire di esprimere il pensiero, se rispettoso del principio democratico, è sempre un fatto grave. Lo è ancora di più se lo si fa con persone come Emanuele Fiano, un uomo che si è sempre battuto affinché la parola non sia tolta a nessuno", ha sostenuto l’ex ministro del Lavoro, Andrea Orlando. Duro anche il leader di Italia Viva, Matteo Renzi: "Conosco Emanuele Fiano da una vita. Impedire a un nostro concittadino ebreo di parlare in una università mi fa orrore e mi ripugna". Il presidente del Senato Ignazio La Russa ha comunque tenuto a precisare che "almeno in questo caso citare il fascismo come principio guida per i pro-Pal è un po’ azzardato. Forse riservare al fascismo le indubbie colpe storiche verso gli ebrei italiani e chiamare invece col loro nome le idee che ispirano oggi i pro-Pal sarebbe più onesto e opportuno".

Su queste basi le mosse di Anna Maria Bernini, che ieri ha contattato Fiano per proporgli di tornare insieme nell’ateneo veneziano e riprendere il dibattito interrotto dopo una quarantina di minuti da un gruppo di contestatori, ma all’università non sono così convinti. "Vedremo tempi e modi", ha spiegato la rettrice Tiziana Lippiello, dicendosi "amareggiata" per l’accaduto. Mentre sulle dichiarazioni di solidarietà è intervenuto il presidente della Comunità ebraica di Venezia Dario Calimani, che era presente all’incontro: "Non mi piace vedere la destra che strumentalizza questo evento, ma neanche la solidarietà della sinistra mi piace; gli atti di antisemitismo sono quadruplicati".

A contestare comunque erano stati gruppi al di fuori dell’Ateneo come sottolineato da Simone Rizzo, presidente dell’Assemblea della Rappresentanza studentesca di Cà Foscari ed esponente di Futura, il gruppo studentesco che aveva organizzato l’incontro. "Da parte nostra, non c’è la volontà di tornare sul tema perché darebbe ulteriori visibilità a loro e alle loro azioni", spiega Rizzo, esprimendo un concetto poi ribadito dalla rettrice. Dall’altra parte la segreteria nazionale del Fronte della gioventù comunista (Fgc), uno dei due gruppi che hanno partecipato alla contestazione insieme al "Collettivo Sumud", ha parlato di "clamore mediatico artificialmente costruito, che ha il solo obiettivo di distorcere la realtà". Gli esponenti del gruppo si dicono "sinceramente stupiti nel sentire Emanuele Fiano, figlio di deportati ad Auschwitz, parlare a sproposito di ‘odio antisemità mentre incassa la solidarietà della destra nazionalista".Tra le voci a favore di Fiano quella di Liliana Segre, che gli ha inviato un ‘materno saluto’.Fiano sarà sentito sull’accaduto dalla Commissione parlamentare Antidiscriminazione.