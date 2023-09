A Parma il Festival di Open: due giorni tra politica, dibattiti e anche musica

Roma, 14 settembre 2023 - Il 15-16 settembre, a Parma, il Festival di Open 'Le sfide del futuro'. Una due giorni tra politica, interviste e anche musica. Ad aprire la kermesse, alle 16:45 di venerdì, sarà il sindaco della città emiliana, Michele Guerra, assieme alla ceo di Open, Alice Mentana, il direttore, Franco Bechis, e l'editore, Enrico Mentana.

Dopo i saluti, sarà la volta della maggioranza, il direttore infatti intervisterà Guerra, il ministro dello Sport e delle Politiche giovanili, Andrea Abodi, e il capogruppo alla Camera di Fratelli d'Italia, Tommaso Foti. Alle 18, ci sarà invece un panel dedicato alle sfide della sostenibilità in un territorio d'eccellenza, mentre alle 19:30 ci si concentrerà, assieme a Federico Moccia e Melissa P, sull'educazione sentimentale dei millennial.

Dalle 20:30 e poi anche alle 21:30 saliranno sul palco dell'evento Ghali e Alia Malek, che discuteranno di Mediterraneo e del sogno di una nuova Italia, e Ariete e Carlo Pastore, che parleranno proprio di musica (che verrà).

Sabato, il programma della kermesse si apre con l'intervista di Bechis a Matteo Renzi, a cui seguirà (alle 11) un panel sul clima e sui cambiamenti climatici che avrà come ospiti Guido Bertolaso, Serena Giacomin e Alessandro Miani. Nel corso della mattina, alle 12:30, ci sarà spazio per discutere anche degli stereotipi delle identità in cui a parlare saranno Chiara Francini e Lorenzo Gasparrini. Alla ripresa dei lavori, alle 15:30, salirà sul palco il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, assieme ad Alessandro Tommasi e affronteranno il tema dei personaggi più amati dagli under 30. Alle 17, ancora, Barbara Strappato, Valeria Fonte, Cristina Bonucchi e Paolo Giulini si concentreranno sulle immagini e su altri abusi di chi è vittima di violenza, alle 18:30 Dario Fabbri, invece, si occuperà degli strumenti di geopolitica per comprendere il mondo cambia.

A chiudere l'evento di Open, alle 20 l'intervista di Mentana alla segreteria del Partito democratico, Elly Schlein, poi un focus su guerra e pace in cui la redazione del sito dibatterà con il cardinale e presidente della Cei, Matteo Maria Zuppi.