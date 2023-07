La festa della Lega. Salvini blinda il governo: “Voglio che duri 5 anni. Le Pen? Meglio di Macron”

Cervia, 31 luglio 2023 – "Il mio obiettivo è uno: che questo governo duri cinque anni come ci avete chiesto che durasse". Risponde così Matteo Salvini alla direttrice del QN Agnese Pini, che sul palco della festa leghista di Cervia gli chiede quanto sia concreta la svolta “governista” apprezzata dal governatore friulano Massimo Fedriga, presente anche lui a Cervia, e con il quale Salvini ha avuto un proficuo incontro. “Un conto era governare con Draghi” insieme a M5S e Pd. Ma per il vicepremier questa maggioranza ha tutti gli elementi “politici, programmatici e anagrafici per andare non cinque anni, ma 5+5”. E, visto che si veleggia verso le europee, “l’obiettivo è portare il modello vincente in Europa”. Anche se l’alleanza con Marine Le Pen non si discute: “La preferisco a Macron”, risponde a Pini. A costo di pregiudicare una maggioranza nel parlamento europeo a trazione popolari e conservatori. “Sarebbe un rischio stabilire pregiudiziali”, sostiene il vicepremier. Che ritornando in patria rileva come “abbiamo anche delle differenze”. La Lega è il partito “dell’autonomia, dei territori e delle identità”, rivendica. Ma anche della Flat tax e la “pace fiscale”.

Il leader della Lega, Matteo Salvini, 50 anni, e la direttrice del Quotidiano nazionale, Agnese Pini, 38 anni

Il vicepremier era arrivato in bicicletta in piazza Maffei, a Cervia, alla tradizionale festa ravennate della Lega. Accolto da musiche e balli del folklore romagnolo, Salvini ha salutato i volontari delle cucine, per poi sedersi a cena prima di salire sul palco per rispondere a Pini e a Daniele Capezzone, l’altro intervistatore. Cui risponde durissimo a proposito dei No Tav della Val di Susa: “Delinquenti, solidarietà agli agenti di Polizia. Alla violenza dei no che per decenni hanno bloccato il Paese, rispondiamo con la forza delle idee e la concretezza dei sì”. Il ministro dà la sua solidarietà anche alla Guardia costiera attaccata per la vicenda di Cutro (“sono vittime delle menzogne”), e non asseconda Capezzone quando se la prende coi narratori dell’apocalisse a proposito del cambiamento climatico, preferendo rifugiarsi nella “fiducia” riposta negli scienziati. “Viva l’ambiente ma viva prima la donna e l’uomo che hanno diritto di viverci” a costo di qualche malefatta. “Nessuna preoccupazione?”, incalza Pini. “Sicuramente sì, ma bisogna capire”. Alludendo che forse se cadono 400 alberi erano malati e andavano abbattuti prima.

All’ombra della Torre San Michele, la direttrice Pini incalza il ministro delle infrastrutture sulla rimodulazione del Pnrr: “Primo spenderli – risponde lapidario Salvini – Ma spenderli bene”. Anche perché in larga parte sono prestito da restituire. Da ministro che sta “facendo un master in ponti” Salvini si rifiuta “di accettare che non si possano fare opere pubbliche perché si fa un favore alla mafia”. Il riferimento è ovviamente al ponte sullo stretto. Frattanto il ministro delle Infrastrutture snocciola dati: “Più di 2 miliardi per sistemare le 15 mila case popolari in 159 comuni”, rivelando lo “stalking quotidiano” ai sindaci. E “da papà sono contento di aver fatto approvare un nuovo codice della strada” che stanga autisti ebbri e chi scruta il telefonino, dal che dipende il 20% degli incidenti stradali. Quanto al fisco, storico cavallo di battaglia del Carroccio, Salvini parte dal fatto che “autonomi e dipendenti hanno stessi doveri ma non stessi diritti”. Si farà dunque la pace fiscale su cui la maggioranza non sembra unanime, chiede Pini? “La porto avanti perché la ritengo giusta per i cittadini e conveniente per lo stato”.