Festa della Repubblica, Mattarella: “Ci guidano i valori della Costituzione”. Meloni: remare insieme

Roma, 2 giugno 2023 – Sono iniziate con la deposizione una corona di alloro sulla tomba del milite ignoto all'Altare della Patria da parte del presidente Sergio Mattarella le celebrazioni per la festa della Repubblica. Insieme al capo dello Stato le massime cariche dello Stato tra cui i presidenti di Senato e Camera, Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il ministro della Difesa Guido Crosetto, oltre ai vertici militari e delle forze di polizia.

Sul Vittoriano il consueto sorvolo della Pattuglia acrobatica nazionale ha disegnato un enorme Tricolore sul cielo della Capitale. Successivamente il presidente della Repubblica ha passato in rassegna i reparti schierati per la rivista. In corso adesso ai Fori Imperiali la parata militare, aperta da 300 sindaci con la fascia tricolore. In totale a sfilare sono 5.500 persone, tra corpi civili e militari. Piazza Venezia è affollata di gente accorsa a seguire la manifestazione.

Festa 2 giugno: il presidente Mattarella sulla Lancia Flaminia con il ministro Crosetto (Ansa)

Le parole di Mattarella

"Celebriamo oggi il 77° anniversario della nascita della Repubblica. I valori della scelta del 2 giugno 1946, trasfusi nella Carta costituzionale di cui ricordiamo i 75 anni di vita, continuano a guidarci nel cammino di un'Italia autorevole protagonista in quell'Unione Europea che abbiamo contribuito a edificare", ha scritto il presidente della Repubblica in un messaggio inviato al Capo di Stato Maggiore della Difesa, Ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone in occasione della festa della repubblica. "Libertà, uguaglianza, solidarietà, rispetto dei diritti dei singoli e delle comunità sono pilastri fondamentali della nostra Carta costituzionale", ha proseguito Mattarella. Il capo dello Stato ha ricordato che i valori della Costituzione sono anche quelli che ispirano “l’azione delle Forze armate”, che garantiscono “una architettura di sicurezza condivisa, fondamento di stabilità sociale e benessere collettivo".

Mattarella ha assicurato che "ad oltre un anno di distanza, la Repubblica Italiana, insieme alla comunità internazionale, è ancora impegnata a contrastare l'aggressione condotta dalla Federazione Russa al popolo ucraino. L'Italia è fermamente schierata per la difesa della sua libertà, integrità territoriale e indipendenza, perché non vi sia un futuro nel quale la forza del diritto viene sostituita dal diritto del più forte. Una ordinata comunità internazionale non può che basarsi sul rispetto di questi principi".

Meloni, prima volta da premier al gran galà della Repubblica

Meloni: “Remare insieme”

La Festa della Repubblica ''non è una semplice celebrazione museale. È la dimensione del fatto'' che bisogna capire che dalle difficoltà ''ne usciamo solo insieme, serve che ciascuno faccia la sua parte", ha detto, dal canto suo la premier Meloni. “Non c'è nessuno che da solo può risolvere i problemi. Siamo tutti legati: questo è l'elemento culturale che serve per capire che dobbiamo tutti remare nella stessa direzione'', ha aggiunto.

A lei sono giunte le congratulazioni per il 2 giugno da parter del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che ha espresso apprezzamento per “la solidarietà e il pieno supporto dell'Italia nella difesa della sovranità e dell'indipendenza” del suo Paese. “Oggi l'Ucraina lotta per i valori europei di democrazia e libertà, che condividiamo con il popolo italiano – ha scritto su Twitter –. Insieme raggiungeremo il nostro obiettivo comune: una pace giusta e sostenibile in Europa e nel mondo!”.