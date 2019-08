Roma, 2 agosto 2019 - Tempo di ferie per i parlamentari. Quest'anno i deputati potranno godere di 38 giorni di vacanza. I lavori di Montecitorio, infatti, sono terminati ieri, giovedì 1 agosto e riprenderanno lunedì 9 settembre, con all'ordine del giorno la riforma costituzionale che taglia il numero dei parlamentari.

I senatori invece dovrano stringere i denti per alcuni giorni, perché l'Aula di Palazzo Madama sarà ancora impegnata con tre sedute di tour de force per l'approvazione definitiva del decreto Sicurezza bis e le mozioni sulla Tav. I senatori saranno definitivamente liberi da giovedì 8 agosto e riprenderanno i lavori - giorno più giorno meno - in contemporanea con Montecitorio intorno al 9 settembre.

Comunque, tutti i parlamentari avranno oltre un mese di ferie, anche se il record di vacanze più lunghe continua a essere detenuto dalla scorsa legislatura e, precisamente, dall'estate del 2017, quando le ferie di deputati e senatori toccarono quota 40 giorni. Così come il 2013 continua ad essere l'estate più 'sobria', con soli 27 giorni di ferie.

Ripercorrendo però i calendari di Camera e Senato degli ultimi anni, si può notare come la durata delle ferie estive dei parlamentari abbia subito un andamento per così dire in crescendo: nel 2013, come ricordato, i giorni di vacanza sono stati in tutto 27: i parlamentari ripresero l'attività il 6 settembre (dall'avvio delle vacanze iniziate il 10 agosto). Nell'estate del 2014 deputati e senatori si sono goduti il meritato riposo per 30 giorni: i lavori del Parlamento si conclusero l'8 agosto, con il primo via libera del Senato alle riforme costituzionali del governo Renzi, riprendendo l'attività l'8 settembre sempre con l'avvio dell'iter parlamentare delle riforme alla Camera. Nel 2015 i giorni di ferie salirono a 35 (sempre considerando solo la ripresa delle sedute delle due Aule, e non anche l'avvio dei lavori delle commissioni), con il ritorno al lavoro l'8 settembre. Tre anni fa, nel 2016, i giorni di ferie crebbero ancora arrivando a toccare quota 38 giorni, con ripresa dell'attività il 12 settembre per la Camera e il 13 settembre per il Senato. Si arriva cosi' al record del 2017, con la cifra tonda di 40 giorni di ferie, scesi a 30 l'estate scorsa.