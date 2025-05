Fedez ospite al Congresso nazionale dei giovani di Forza Italia

Roma, 28 maggio 2025 – L'ospite che (forse) non ti aspetti. Sabato 31 maggio Fedez sarà al congresso dei giovani di Forza Italia, al palazzo dei congressi di Roma. L'annucio arriva dal capogruppo di Fi in Senato, Maurizio Gasparri. "Con Fedez abbiamo parlato di disagio giovanile, in passato con lui abbiamo avuto anche delle polemiche, ci siamo confrontati e sabato posso annunciare che sarà ospite del congresso dei giovani di Forza Italia", dice il parlamentare, nel corso della Maratona Bullismo al Palazzo dell'Informazione dell'Adnkronos nella capitale, in cui viene presentato il primo rapporto dell'Osservatorio nazionale bullismo e disagio giovanile. "L'abbiamo invitato, credo che venga. "Ultimamente lui ha maturato molte riflessioni sul disagio giovanile", aggiunge Gasparri.

La notizia della presenza del rapper ed ex giudice di X Factor è iniziata a circolare quando sull'account social degli azzurri era apparso un post sibillino con una sagoma che assomigliava proprio a Fedez e la scritta: "Al congresso di Fi giovani abbiamo invitato un super ospite! Seguite nei commenti il suo nome".