FdI: dal Pd due pesi e due misure

Continuano ad agitarsi scheletri nell’armadio del Pd. La richiesta da parte della procura belga di revoca dell’immunità per le europarlamentari Moretti e Gualmini (foto), infatti, riapre una voragine sul possibile coinvolgimento di esponenti Dem nel più grande scandalo di corruzione mai avvenuto a Bruxelles, cioè il Qatargate. Premesso che l’atteggiamento di Fratelli d’Italia rispetto ad inchieste in corso resta fermamente garantista, ritengo doveroso rilevare come i vertici del Pd si continuino a contraddistinguere per il due pesi e due misure in materia giudiziaria. Sempre pronti, infatti, a recitare il mantra della richiesta di dimissioni nei confronti di qualsiasi avversario politico venga sfiorato da inchieste giudiziarie, silenti e timidi, invece, rispetto a uno scandalo che fa tremare l’Europarlamento. L’auspicio è che si faccia luce, magari anche da un punto di vista mediatico, dal momento che finora alcuni organi di stampa notoriamente giustizialisti siano apparsi piuttosto tiepidi su questa vicenda". Così Raffaele Speranzon, vicepresidente vicario dei senatori di Fratelli d’Italia.