Fazzolari alle opposizioni: "Ora una legge elettorale da legare al premierato"

"L’Italia è in questo momento il governo più stabile di tutto il continente europeo e durerà, piaccia o no, cinque anni". Così sentenzia serafico il vicepremier e leader leghista Matteo Salvini – in golf, camicia e doppio braccialetto rosso e nero – dal salotto pop-chic invernale di Bruno Vespa, il resort stellatissimo di Saturnia dove alla due giorni del consueto Forum in masseria, organizzato con Comin & Partners, sfila mezzo governo con qualche incursione dem e il tocco di ceralacca calendiano in programma stasera.

Il cielo qui torna metafora perfetta, con il solicchio di fine febbraio che va giù tra poche nuvole e finisce nelle colline di velluto verde della Maremma, paradigma di un governo, almeno all’apparenza, in modalità sana e robusta costituzione. Un anno e spiccioli fa queste stesse colline furono risciacquate per 48 ore da un filotto di temporali a inquadrare un forum calendarizzato in una fase critica per l’esecutivo, con le laceranti prove di forza muscolari tra Lega e Fratelli d’Italia alle regionali in Sardegna e fresco di stop alla proposta del Carroccio sul terzo mandato. Servì lo zolfo delle acque termali, formidabile battericida, a spazzar via le scorie di un governo in affanno.

Roba vecchia, pare. Salvini gigioneggia, strizza l’occhio di continuo a Trump ("Il suo merito è aver smontato in un quarto d’ora anni di ideologia woke"), bombarda l’Ue ("Una gabbia di regolamenti e tasse") e affonda il colpo sul tema dazi, caro agli interlocuori (il forum verte sul dialogo tra politica e imprese) sentenziando così: "Rido per non preoccuparmi quando von der Leyen minaccia contro-dazi. Da ridere. Ci avviamo a uno scontro commerciale Stati Uniti e Cina e politicamente non ho dubbi quale parte scegliere".

Poco prima il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Giovanbattista Fazzolari era tornato a parlare di nucleare in Italia. "La possibilità di vedere delle mini centrali di ultima generazione potremmo averla nell’arco di 5, massimo 10 anni. È molto meno lontana di quanto si possa immaginare", le sue parole prima di toccare il tema dazi. Anche da parte sua acqua sul fuoco: "Oggi quello che preoccupa di più è l’ipotesi dazi al 25% per l’Ue. Vedremo quale sarà la dinamica. Usa e Ue sono uniti da una serie di interessi, non solo commerciali, confido che si troverà una soluzione di buon senso". Fazzolari ha parlato anche della possibilità di anticipare le prossime politiche – previste nel 2027 – a fine primavera, anziché in autunno, come è stato fatto nel 2022. "L’intenzione è proprio questa" ha detto, perché "tornare a votare a ottobre complicherebbe la vita al nuovo governo, che si ritroverebbe, come noi, a fare la legge di bilancio in pochi giorni". E qui l’attenzione è andata sul premierato con una novità: ci sarà "una nuova legge elettorale che sia adatta alla riforma". Un vulnus su cui le opposizioni avevano spesso battuto negli ultimi mesi, criticando la proposta. Da qui l’apertura di Fazzolari: ne discuteremo con tutte le forze".

Sul palco di Vespa anche Marina Calderone, ministra del lavoro che ha affrontato il tema della patente a crediti per il settore dell’edilizia. "Funziona, – dice la ministra – è servita a far emergere alcuni comportanti non corretti che tenevano alcune aziende che non adempivano alle norme in termini di sicurezza". Inevitabilmente va sul tema dazi anche il ministro dell’agricoltura, Francesco Lollobrigida: "Prima di giudicare quello che sbagliano gli altri, potremmo iniziare a parlare di quel che sbagliano noi. Abbiamo politiche dell’Ue che sono in termini economici particolarmente negative per alcuni settori, come l’agroalimentare". Oggi secondo atto del forum.