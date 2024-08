Fassino: 500 euro per evitare il processo

Cinquecento euro per porre fine al “profumo-gate”. Questa è la proposta dell’avvocato Fulvio Gianaria in difesa del deputato del Pd Piero Fassino (nella foto), accusato di tentato furto al duty-free dell’aeroporto di Fiumicino di Roma.

Il fatto risale al 15 aprile. L’ex ministro della Giustizia e già segretario dei Ds doveva presiedere i lavori dell’Assemblea del Consiglio d’Europa a Strasburgo. In attesa del suo volo era notato dagli addetti del duty free con una boccetta di pofumo Chanel poi ’scivolata’ nella tasca della sua giacca. Nonostante i video delle telecamere di sicurezza e le dichiarazioni dei dipendenti del negozio, secondo i quali quello di aprile non sarebbe stato il primo furto commesso, Fassino ha sempre obiettato che si trattasse di un equivoco. "Tutta la mia vita fa fede dell’onestà della mia coscienza – dichiara il parlamentare – resta l’amarezza per l’aggressività, che mi ha molto ferito, con cui è stata trattata la vicenda".

La risonanza mediatica dell’accaduto, ha portato l’avvocato difensore a presentare l’istanza al pubblico ministero di Civitavecchia per estinguere il reato con il pagamento di una multa di 500 euro, il massimo previsto per il tentato furto. Il sostituto procuratore Alessandro Gentile ha già dato parere favorevole. Ora starà al giudice decidere se approvare questa soluzione compensativa. "Estinguere il reato con una riparazione pecuniaria è un istituto previsto dal codice e per noi non è una ammissione di colpa – ci tiene a precisare però Gianaria –. Questa ci pare la cosa migliore".

Milena Soci