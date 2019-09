Bologna, 27 settembre 2019 - Il governo giallorosso è decollato, Matteo Renzi ha lasciato il Pd per creare Italia Viva, il M5s è in subbiglio e il centrodestra sta tentando di riorganizzarsi. A partire dalle Regionali.

Un mese movimentato dal punto di vista politico che ha, sui social, i suoi effetti. Secondo l’analisi di Datamediahub, think tank di editoria e digitale, ciò che emerge, per Matteo Salvini e Giorgia Meloni specialmente, è il sentiment negativo dei post di Facebook. Va meglio, invece, a Matteo Renzi tornato in prima linea dopo la nascita di Italia Viva. La pagina Facebook dell’ex premier e segretario del Pd ha meno commenti negativi, ma – come rileva il patron di Datamediahub Pier Luca Santoro – negli ultimi 90 giorni ha speso in annunci social a pagamento 43mila euro.

Ma andiamo con ordine. In primis, il numero di follower. Salvini resta senza rivali: 3,8 milioni fan a fronte dei 2,2 milioni di Luigi Di Maio, i 2 milioni di Beppe Grillo, il milione e duecentomila di Matteo Renzi e Giorgia Meloni, il milione e centomila di Giuseppe Conte e Silvio Belrusconi, i 297mila di Nicola Zingaretti.

Se andiamo, invece, a considerare la crescita di follower, l’analisi di Datamediahub mostra che l’aumento non ha i ritmi dei mesi scorsi. A giovarne, per ora, soprattutto la Meloni (con una crescita su Facebook del 5,52% nell’ultimo mese) e Nicola Zingaretti che ottiene un +3,74%. Salvini si ferma all’1,03%, mentre gli altri rivali perdono fan. Di Maio, ad esempio, rispetto a un mese fa ha 16mila follower in meno. Perdono qualche migliaia di fan anche Grillo, Renzi e Conte.

Infine, come detto, torniamo alla ‘qualità’ dei post e alla loro portata. Dall’analisi si rileva che il pubblico della pagina Fb di Salvini sulla pagina Facebook del Capitano è meno attivo, quindi il messaggio è meno amplificato. I commenti, soprattutto, sono in calo, mentre tengono i like e le condivisioni. Per Di Maio, Conte, Renzi, Grillo e Berlusconi, invece, i ‘mi piace’ sono di meno, mentre i commenti per il capo politico 5 Stelle crescono. Stesso trend per Meloni, Conte, Zingaretti e Grillo. In controtendenza il leader Pd: sulla sua pagina il pubblico è più attivo, ma resta il punto dolente delle condivisioni in calo.