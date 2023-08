Extraprofitti banche, Malan fa il paciere: "Tema delicato. Aperti alle correzioni grazie anche a Forza Italia"

Roma, 21 agosto 2023 – Senatore Lucio Malan, Fratelli d’Italia: il forzista Maurizio Gasparri, parlando al QN, ha chiarito che un caso come il decreto sugli extraprofitti, adottato senza accordo preventivo con gli alleati, «non si può ripetere». Come risponde?

"Giorgia Meloni stessa ha informato di aver avuto un chiarimento con Antonio Tajani. Si è assunta la responsabilità delle modalità e della decisione. Che non poteva essere presa che in tempi brevissimi, per le evidenti ragioni di delicatezza e riflessi sul mercato. Questo evidenzia che non c’era alcun intento di sminuire il ruolo di un componente della coalizione".

I riflessi sui mercati però ci sono stati eccome. Non sarebbe stato meglio varare il decreto un venerdì sera, per far decantare l’allarme?

"Io ho molto operato sui mercati per conto di un grande istituto bancario. Quandunque si facesse quest’intervento, alla ripresa delle contrattazioni era più che normale che avrebbe avuto riflessi importanti. L’essenziale era farlo di sera, a mercati chiusi. Quel che possiamo osservare è che non ci sono stati movimenti strani prima della decisione. In altre parole: nessuno ha fatto insider trading . Mentre in casi passati qualche sospetto c’era stato".

La Bce da un lato e Fi dall’altro muovono critiche, a cominciare dalla necessità di escludere i piccoli istituti dal prelievo. Dopo la riduzione stabilita dal ministro Giorgetti alla fine cosa rimarrà?

"Le correzioni sono sempre possibili, perché dettate dall’osservazione dei fatti o dai suggerimenti in questo caso di Fi. C’è qualche dubbio invece che la Bce, il cui parere sarà tenuto in considerazione, abbia competenza in materia. Così come la Bce si sente autorizzata a perseguire una politica in modo autonomo, senza consultare gli stati membri, con l’aumento ripetuto e persistente dei tassi di interesse; allo stesso modo i governi, legittimati dal voto popolare, si sentono di adottare le scelte di loro competenza. Indubbiamente la crescita dei tassi incrementa un’inflazione importata causa i prezzi crescenti delle materie prime. E se i cittadini si trovano rate dei mutui aumentate lo devono ai tassi, non alla tassazione".

Ma la tassazione delle banche non allevia direttamente la condizione di chi paga i mutui come avrebbe fatto un fondo specifico. Considerate anche le accise sugli aumenti della benzina, non è che il governo cerchi soprattutto coperture per la finanziaria?

"Nel momento in cui le banche hanno incassato extraprofitti dall’aumento dei tassi, senza agire in favore di debitori e correntisti, la cosa migliore era la tassazione. Questo denaro servirà a intervenire anche in favore di chi ha risparmi minimi, cosa che nessun fondo avrebbe fatto. La strada maestra per noi è puntare sul lavoro, senza cui non si produce ricchezza da redistribuire, e sul sostegno a chi è davvero in difficoltà. Per questo, certo, servono risorse. Ci conforta il fatto che in 10 mesi abbiamo raggiunto risultati come il massimo di occupazione in 12 anni e il Pil che cresce più della media dei paesi Ocse".

Stante il caro prezzi e il confronto avviato con le opposizioni, riuscirete a intervenire sui salari poveri?

"Fermo restando che restiamo aperti a nuove proposte, sul salario noi ribadiamo l’orientamento che si basa sui risultati ottenuti: abbiamo agito col taglio cuneo, l’assegno unico specie per i redditi bassi, la social card. Tutti interventi misurabili sul campo. Occorre poi rafforzare la contrattazione collettiva. Ma non ci vediamo contraddetti rispetto al timore che fissare un minimo possa danneggiare i salari maggiori".

A novembre si vota la ratifica del Mes, che finora vi ha visto con la Lega su posizioni opposte rispetto a quella favorevole di Fi. Bocciarlo non compromette l’avvicinamento a Bruxelles?

"Le obiezioni proposte, così come le opportunità che vengono evidenziate, saranno tutte esaminate per adottare una decisione. Meno che mai su una tematica così tecnica si possono far questione di bandiera calcistica. A vincere devono essere gli italiani con una decisione equilibrata nell’interesse del paese".