Bologna, 26 gennaio 2020 - Riflettori puntati su Emilia Romagna e Calabria dove oggi si vota per le elezioni regionali 2020. Le urne sono aperte dalle 7 di questa mattina e chiuderanno alle 23, momento in cui inizierà lo scrutinio delle schede elettorali. Ma quando si conosceranno i risultati della consultazione? Naturalmente non c'è un orario preciso, ma si possono fare delle stime.

Partiamo da una certezza: gli exit poll, ovvero i sondaggi effettuati a campione fuori dai seggi, saranno diffusi immediatamente dopo la chiusura delle urne. Daranno una prima indicazione dell'esito della votazione ma dovremo aspettare le proiezioni sui dati reali per le necessarie conferme, che arriveranno man mano che procederà lo spoglio. In nottata i risultati definitivi.

Exit poll e proiezioni in diretta tv

RAI - Alle 23 Rai 1 trasmetterà il primo exit poll del Consorzio Opinio Italia (composto da Istituto Piepoli, Noto Sondaggi ed Emg). Seguirà un secondo exit poll alle 23,30, mentre a partire dalle 24 saranno rese note le prime proiezioni sui candidati Presidente della Regione e successivamente, appena raggiunta una soglia minima di affidabilità statistica, saranno estese alle coalizioni e alle singole liste. I dati verranno diffusi e discussi nel corso di uno Speciale Porta a Porta in collaborazione con il Tg1, in onda dalle 22.50, che andrà avanti fino alle 2.30 quando presumibilmente si conosceranno i risultati del voto. Su Rai3 andranno in onda dalle 00.05 alle 00:35 due speciali della TGR con diffusione limitata a Emilia Romagna e Calabria. Alle 22.50 partirà su RaiNews24 (canale 48 del digitale) uno Speciale Elezioni regionali che proseguirà fino a notte inoltrata. Lunedì ampio spazio ai risultati definitivi su UnoMattina (dalle 06.45).

RETE4 - Su Retequattro, dalle ore 22.30 circa Veronica Gentili conduce "Stasera Italia - Speciale Elezioni Regionali" per seguire live lo spoglio post-elettorale, con diversi ospiti in studio e in collegamento. Alle 23 sarà trasmesso il priomo exi poll, con la consulenza di Michela Morizzo di Tecnè Ricerche. A seguire, ogni 15 minuti, si avranno proiezioni su dati reali durante lo spoglio.

LA7 - Su La7 il consueto appuntamento con la maratona di Enrico Mentana che conduce a partire dalle 23 in punto lo speciale del TGLa7 durante il quale saranno diffuse le proiezioni SWG per Emilia Romagna e Calabria.

SKY - Skytg24 (canale 50 del digitale) fornirà i risultati live con uno speciale in onda dalle 23.

