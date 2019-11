Roma, 6 novembre 2019 - E' finito dopo circa 3 ore e mezzo l'incontro tra il governo e i vertici di ArcelorMittal a Palazzo Chigi. Alla riunione sulla questione dell'ex Ilva erano presenti il premier Giuseppe Conte, i ministri Stefano Patuanelli, Roberto Gualtieri, Peppe Provenzano, Roberto Speranza e Teresa Bellanova e il sottosegretario Mario Turco. Per l'azienda hanno partecipato i proprietari Lakshmi Mittal e Aditya Mittal. "Faremo di tutto per far rispettare gli impegni", assicura il premier Conte. E intanto l'azienda si è portata avanti: ha avviato le procedure per 'restituire' 10.777 dipendenti, un annuncio che ha fatto partite lo sciopero immediato della Fim a Taranto, mentre gli altri sindacati attendono l'esito dell'incontro. Entro qualche giorno il Tribunale di Milano dovrà assegnare a un giudice la causa intentata da ArcelorMittal per recedere dal contratto di affitto dello stabilimento di Taranto. Il Governo sceglie la linea dura con ArcelorMittal, ma nel contempo apre al ripristino dello scudo penale. Il dossier ex Ilva, dunque, vede la maggioranza giallorossa unita sulla preoccupazione per il futuro dello stabilimento, ma ancora manca compattezza sulla strategia da adottare per una soluzione della crisi. E una certa preoccupazione filtra anche dal Colle.

Poco prima dell'incontro, Conte riassume così la linea dell'esecutivo: "Sono fiducioso, la linea del governo è che gli impegni contrattuali vanno rispettati e che in questo caso riteniamo non ci sia alcuna giustificazione per sottrarsi. Ci confronteremo e il governo è disponibile a fare tutto il necessario e il possibile, perché ci sia da parte della controparte il rispetto degli impegni contrattuali".

ArcelorMittal: scudo legale essenziale

Il gigante dell'acciaio indo europeo ArcelorMittal ha inviato una comunicazione formale alle organizzazioni sindacali della ex Ilva in merito alla "retrocessione dei rami di azienda unitamente al trasferimento dei relativi dipendenti", a seguito dell'annuncio di recesso avvenuto ieri. Nella tabella allegata al documento si precisa che il provvedimento riguarda una forza lavoro che al 31 ottobre ammontava a 10.351 dipendenti. Nel documento di retrocessione ArcelorMittal spiega che il recesso del contratto deriva dall'eliminazione della protezione legale. La Protezione legale - si osserva - costituiva "un presupposto essenziale su cui AmInvestCo e le società designate hanno fatto esplicito affidamento e in mancanza del quale non avrebbero neppure accettato di partecipare all'operazione né, tantomeno, di instaurare il rapporto disciplinato dal Contratto".

Il sindacato si spacca, solo Fim Cisl sciopera

In attesa dell'esito del tavolo a Palazzo Chigi con il premier Conte sul futuro di ArcelorMittal e dell'acciaierie dell'ex Ilva e dei suoi 10.777 lavoratori, il sindacato si spacca. La Cisl-Fim annuncia uno sciopero immediato, mentre gli altri sindacati: Fiom (il primo sindacato a Cornigliano), Uilm (il primo sindacato a Taranto) e Ubs preferiscono in queste ore sospendere ogni decisione. "No a decisioni solitarie", avverte la Uilm. "Prima di decidere aspettiamo esito tavolo e decisioni consiglio fabbrica", dice la Fiom.

La preccupazione di confindustria

"Spero ci sia spazio per una soluzione e che la politica abbia il senso del limite, che a volte si supera e poi gli effetti purtroppo arrivano", dice il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia. "È una responsabilità della politica, adesso la politica risolva le questioni che ha determinato", afferma. Comprensibilmente in allarme anche Confindustria Taranto, il cui presidente Antonio Marinaro spiega: "Se la questione non si risolve, avremo la desertificazione industriale che andrà a peggiorare la situazione in Puglia e, in particolare, Taranto". E rimarca: "Nonostante da mesi ascolti piani sul Mezzogiorno, non vedo nulla di nuovo, la situazione sta precipitando e il territorio sta davvero rischiando di rimanere senza il tessuto industriale".

Ilva, Costa: non c'entra col piano ambiente

Sulla ex Ilva il recesso di ArcelorMittal "non c'entra niente il piano ambientale - assicura il ministro dell'Ambiente Sergio Costa a RaiNews24 -. Se ArcelorMittal aspettava il pretesto vuol dire che in mente aveva già qualcos'altro". Nel settembre dello scorso anno è stato firmato un piano ambientale e "non mi risulta - ha rilevato - che da allora vi sia mai stato un intervento di natura giudiziale". E precisa: "Noi siamo uno stato di diritto. Se si contesta che il meccanismo sull'ambiente non funziona in relazione alla mancata immunità è come dire che si vole lavorare fuori legge - ha detto Costa - Io ho fatto sempre prima il forestale e poi il carabiniere e mi sembra un assurdo".