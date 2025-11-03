L’ex deputata Pd: “Sì al referendum Basta ideologia”

Roma, 3 novembre 2025 – Anna Paola Concia, attivista femminista dei diritti civili ed ex deputata dem, da esponente di sinistra favorevole alla separazione delle carriere che ne pensa del grido di allarme per la democrazia lanciato dal centrosinistra?

“Rispondo con le parole di Romando Prodi quando ha detto che non c’è nessun allarma democratico, neanche in questo caso. Smettiamola con logica abbastanza surreale che affligge l’Italia”.

Cioè?

“Guardando dalla Germania, dove vivo da 11 anni, vorrei dire che sarebbe bellissimo e dai risvolti positivi che si deideologizzasse e depoliticizzasse questo referendum. Credo che nessun sondaggista sarebbe in grado di fare previsioni, dato che dovrebbero indagare le opinioni di una cittadinanza consapevole informata nel merito delle questioni, che non sappiamo come risponderebbe”.

Pare che solo il 40% sia informato...

“La mia premessa è un’altra: come risponderebbero gli italiani a un quesito depoliticizzato? Perché in Italia tutto, giustizia inclusa, deve essere ideologizzato?”.

Perché dalla maggioranza effettivamente qualcuno dice che vorrebbe eterodirigere la magistratura e dall’opposizione e le toghe si grida “al lupo“?

“Chi desidera il controllo sulla magistratura esprime un desiderio politico che inquina il referendum, in quanto la riforma non parla di questo e sulle intenzioni politiche si vota alle elezioni. Consiglio non richiesto alla maggioranza: fare un passo indietro e smontare le bufale testo alla mano”.

Ad esempio?

“È una falsità che l’indipendenza della magistratura venga messa a repentaglio. Il principio sancito dall’articolo 104 resta immutato. Chiunque lo confuta, a partire da autorevoli magistrati e politici, dice una falsità. Domanda: come mai prima si dice che aumenta il potere dei pm – cosa non vera –, ma proprio i pm sono contrari alla riforma? Nessuno se lo chiede? Perché non vero. Non c’è alcun potere in più di alcun magistrato, né requirente né giudicante”.

Ma i cittadini acconsentiranno a lasciarsi irretire dalla disputa politica?

“Penso di no. E faccio un appello a informarsi e andare a leggere la riforma costituzionale. Perché quello che viene raccontato da chi è contro, ma anche i trionfalisti, sono notizie false. I due punti fondamentali sono la separazione delle carriere tra magistratura giudicante, i giudici, e requirente, i pm. Poi si declina coi due Csm dove si introduce il sorteggio, che è il punto dolente”.

Perché?

“È quello per cui la magistratura sta facendo il diavolo a quattro. Forse perché finisce il potere delle correnti, che non possono più decidere le sorti e le carriere dei magistrati? Certo che sì. I magistrati andranno a far parte dei due Csm non in base alla correnti ma alla competenza, dato che serviranno requisiti ben definiti”.

Potrebbe uscire sorteggiato un Csm di una sola corrente...

“Ma nel momento in cui le correnti non servono più a mandare al Csm non sono sicura che rimarrebbe la stessa logica”.