Europa-Usa in difesa di Kiev

Giorgia Meloni è tornata di ottimo umore da Washington, anche perché lo spettro da lei più temuto, quello di una spaccatura dell’Occidente, non si è neppure materializzato. Pur con tutta la cautela del caso, commenta con i suoi: "È andata molto meglio del previsto anche se ci sono ancora tanti ostacoli da superare". Non solo partecipa al vertice dei volenterosi – presieduto dal premier britannico Starmer e dal presidente Macron – ma prende pure la parola: non c’è neanche bisogno di calcare la mano sulla freddezza italiana nei confronti della ’missione di pace’. Lo sanno tutti qual è la posizione. Con Londra collegano una trentina di leader: l’ordine del giorno era scarno, si trattava essenzialmente di informare gli assenti sull’esito della maratona alla Casa Bianca. Al termine, è il padrone di casa, Starmer, a riassumere le conclusioni: "L’incontro è stato costruttivo, a questo ne seguiranno altri che serviranno a rafforzare ulteriormente i piani volti a fornire solide garanzie di sicurezza e preparare l’invio di una forza di rassicurazione in caso di cessazione delle ostilità".

Parlare di missioni dopo il cessate il fuoco per il nostro Paese non risolve il problema: "All’invio di truppe non legittimate da una istituzione internazionale restiamo e resteremo contrari", ripetono a Palazzo Chigi. Insomma solo con un mandato Onu, che implicherebbe il via libera di Mosca, l’Italia aderirebbe a quella missione, semmai prenderà davvero corpo. Non che sia facile. Ma la premier, e con lei tutto il governo, ritiene che la posizione di Trump, apertamente favorevole alla proposta di Roma, ovvero l’estensione dell’articolo 5 del trattato Nato a Kiev (pur non appartenendo l’Ucraina all’alleanza, se fosse attaccata si garantirebbe l’intervento degli altri paesi) abbia reso superflue le altre opzioni in campo. Ferma restando che, per il presidente americano la prima linea di difesa dovrà essere "l’esercito ucraino". E Trump spiega in tivù che "il sostegno aereo degli Usa è una possibilità". Di certo, Roma nei giorni scorsi aveva martellato sulla ’proposta Nato’ anche per fare terra bruciata intorno alle possibili alternative muscolari care ai partner Ue. Per discutere le garanzie di sicurezza per Kiev i capi di Stato Maggiore dei paesi che hanno partecipato al vertice con Trump si riuniscono in queste ore a Washington (per l’Italia ci sarà il generale Luciano Portolano), mentre in parallelo i consiglieri per la sicurezza nazionale inizieranno a lavorare sui testi per scrivere una bozza d’intesa da sottoporre alle parti. Secondo alcune fonti, a capo della Commissione congiunta (Usa-Europa-Ucraina) che vaglierà il progetto finale potrebbe essere nominato il segretario di Stato americano Marco Rubio. Fatto sta che i paladini della linea dura non sono usciti di scena: l’Alta rappresentante dell’Ue, Kaja Kallas, è netta: "Nessuna concessione a Mosca fino allo stop delle armi; sosteniamo gli sforzi americani, ma prepariamo per settembre un altro pacchetto di sanzioni". A Roma, però, si preoccupano pochissimo: è ovvio che con il dialogo in corso sanzioni sarebbero controproducenti.

Giorgia Meloni si collega anche alla riunione in videoconferenza del Consiglio europeo all’ora di pranzo e illustra l’esito dell’incontro con Trump. Pure questa era soprattutto una informativa necessaria diplomaticamente per lasciare spazio ai pezzi da novanta europei assenti negli Usa a partire dal presidente Antonio Costa. Pur trascorrendo qualche giorno in Puglia, non significa che Meloni sia entrata in fase relax: al contrario, è convinta che le cose potrebbero subire una accelerazione nei prossimi giorni e proprio per questo medita di rinviare a data da destinarsi una lunga visita ufficiale nell’Indo-Pacifico: non ha alcuna intenzione di essere lontana dal teatro europeo se si arrivasse a stringere.

E da stringere c’è moltissimo. Il nodo più aggrovigliato, la cessione di territori ucraini reclamata da Putin, non è stato ancora neppure nominato. Il presidente americano e i leader europei sono infatti convinti che sia necessario trovare una piena intesa sulle garanzie di sicurezza, faccenda già molto spinosa, prima di passare a quella più intricata di tutte.