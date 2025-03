Escrementi nel cantiere del memoriale Shoah

Escrementi sui lucchetti e una testa di maiale grondante sangue. è il macabro ritrovamento fatto ieri, ad ora di pranzo, dal custode del cantiere per il nuovo memoriale della Shoah, in via Alessandro Torlonia a Roma. La rivendicazione sono dei volantini pro-Palestina (Fermare il genocidio a Gaza) e delle scritte in vernice rossa. Frasi come "Assassini infami" e "Oggi 45mila morti". Tanti i commenti indignati sull’episodio da parte della politica e delle istituzioni. A cominciare dal governatore del Lazio, Francesco Rocca, e dal sindaco della Capitale, Roberto Gualtieri, che avverte: "Roma è contro l’antisemitismo".

L’ex ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, che fu promotore dell’iniziativa, parla "da privato cittadino", per dire che quell’atto è "indegno e deprecabile". L’azzurro Maurizio Gasparri parla di "antisemitismo che riaffiora", Raffaella Paita (Italia Viva) e Filippo Sensi (Pd) parlano entrambi di "indegna profanazione". Per il leader di Azione Carlo Calenda "gli escrementi ce li hanno in testa le persone che pensano di infangare in questo modo indignitoso la Shoah". Sono "Atti ignobili" per Lucio Malan e "inquietante vandalismo" per Federico Mollicone, entrambi di FdI.

Sull’episodio, che si sarebbe ripetuto per più giorni, indaga adesso la Digos capitolina.

red. pol.