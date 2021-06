Roma, 7 giugno 2021 - Guglielmo Epifani, l'ex segretario della Cgil e del Pd scomparso oggi all'età di 71 anni, è stato aletto alla Camera nel 2018 con la lista di Liberi e Uguali nel collegio plurinominale Sicilia 2-01. Chi prenderà il suo posto? La prima dei non eletti della sua lista, secondo i dati disponibili sul sito del Viminale, è l'avvocata messinese Maria Flavia Timbro, classe 1980, che dovrebbe quindi subentrare al suo compagno di lista e di partito (in Articolo 1).

"Va via Guglielmo Epifani. Un leader della sinistra, un difensore dei diritti dei lavoratori, un uomo il cui rigore morale e i pensieri lungimiranti - è l'omaggio che si legge sul profilo Facebook della deputata in pectore - ci hanno aiutato a capire le trasformazioni sociali ed economiche in questi anni molto complicati della storia del Paese e, in particolare, del Mezzogiorno. Al mondo della sinistra, del sindacato, della politica mancherà l`apporto di un compagno, di un uomo di grande valore, di un parlamentare dalle straordinarie capacità di elaborazione culturale e politica. In questo momento c`è solo il dolore. Ciao Guglielmo".