Enrico Letta: "Aiutiamo i lavoratori. A fine anno diamo a tutti una quattordicesima"

Roma, 1 luglio 2022 - Tre messaggi netti. "Il governo non rischia, ma per quello che ci riguarda questo è l’ultimo governo della legislatura". "Oggi il compito della maggioranza è quello di realizzare la svolta sociale che serve al Paese: e, dunque, di riuscire a garantire ai lavoratori e alle famiglie una sorta di quattordicesima entro fine anno e di arrivare al taglio strutturale del cuneo fiscale per l’anno prossimo". "Il Pd metterà in campo un progetto che si chiamerà ‘Italia 2028’ e su questo ci confronteremo per le alleanze in vista delle elezioni del 2023". Sceglie e scandisce le parole, Enrico Letta, mentre scorrono i titoli della conferenza stampa della tregua di Mario Draghi. E, nel suo ufficio al terzo piano del Nazareno, si comprende la sintonia mai venuta meno, anzi, tra il segretario del Pd e il premier. Con un avviso che il leader dem ci tiene a sottolineare: "Dobbiamo continuare a sostenere l’Ucraina e a cercare la pace, la pace, la pace. E, rispetto alle conclusioni dell’ultimo vertice della Nato, siamo d’accordo, ma non ci deve essere uno scambio in modo tale che la Turchia abbia mano libera sul Kurdistan e con estradizioni dalla Svezia e dalla Finlandia". Dunque, Lega e 5 Stelle hanno più di un’insofferenza verso il governo e lo stesso Draghi, ma il governo non rischia? "Io non vedo rischi per il governo. Vedo la necessità, come maggioranza, di capire come riusciamo a dare la svolta sociale che serve al Paese, perché i prossimi mesi saranno duri per il Paese, per l’economia, per le famiglie, per le imprese. Lo stesso Draghi conferma che non vi sono rischi per il governo che noi sosteniamo convintamente". Eppure, Matteo Salvini e Giuseppe Conte, periodicamente, non sembrano perdere l’occasione per creare fibrillazioni: a un certo punto Draghi potrebbe ...