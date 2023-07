‘Energia popolare’, a Cesena nasce la corrente di Stefano Bonaccini

Roma, 21 luglio 2023 – Stefano Bonaccini inizia la sua due giorni griffata ‘Energia Popolare’ dalla sala 5 dei padiglioni di Cesena Fiera. Sala 5 è una stanza enorme, con le porte aperte per compensare il sistema di aria condizionata che balbetta. Sala 5 a Cesena è un simbolo. Qui, a partire dalla fine del 2020, sono transitate le decine di migliaia di persone in procinto di ricevere il vaccino anti covid. E’ il simbolo di una comunità che tra queste pareti rivestite di assi di legno ha trovato i primi appigli per rialzarsi da una calamità epocale. Ed è il luogo che Bonaccini ha scelto per testare il polso del suo popolo, che gli risponde con 400 persone curiose di sentire la ricetta dalla quale ripartire.

Letteralmente, si parte alle 18.15, quando Bonaccini balza sul palco, giacca scura, scarpette da ginnastica bianche, occhiali simbolo del personaggio e sorriso sornione. Il sorriso di chi si gode la platea piena che spera di vedersi indicare la strada sulla quale provare il sorpasso nei confronti di chi governa. “Parlerò domani – precisa subito il presidente della Regione Emilia Romagna, che però tiene a chiarire fin da subito lo scopo dell’evento - Siamo qui per proporre idee, che non devono essere in contrapposizione a qualcuno o a qualcuna (il ‘qualcuna’ è ovviamente il riferimento della giornata, ndr) ma che sono imprescindibili in un grande partito pluralista come il nostro. Serve tornare alle buona e bella politica e per farlo vogliamo che questa ‘Energia Popolare’ si trasformi in energia democratica”. Applausi, che guadagnano volume quando Bonaccini torna a parlare dell’alluvione che ha piegato la Romagna, Cesena compresa, e che ora lotta per rialzarsi. Non da sola, però. E su questo l’assist principale arriva dal sindaco cesenate Enzo Lattuca, che lo segue a ruota: “Qui Stefano è di casa, viene un paio di volte alla settimana e non solo da quando c’è stata la calamità di metà maggio. Abbiamo sentito la solidarietà del partito, grazie per l’attenzione che ci avete riservato e che permette di non spegnere l’attenzione su un problema che deve restare di portata nazionale, anche se in questi giorni ci siamo accorti di non essere poi così simpatici a tutti”. Bonaccini è seduto in prima fila e ascolta. Ascolta tutti quelli che salgono sul palco parlando, per cinque minuti a testa, di idee e di progetti. In certi casi di sogni. Una manciata di minuti dopo le 19 nella sala 5 ci si ferma tutti, perché dalla porta in fondo entra Elly Schlein. Guadagna la prima fila e per prima cosa abbraccia Bonaccini, sedendosi poi al suo fianco. Dal palco tornano a piovere proposte, che i due leader ascoltano annuendo. Lavoro, sanità, migranti, idee di coalizione, frecciate al governo. Appelli (rivolti a Schlein) per far convivere all’interno del partito posizioni differenti. Ed è qui che arrivano gli applausi più forti. Perché il popolo del Partito Democratico che vuole tornare a vincere, sa che se non si passa da lì, la gara non inizia nemmeno. Schelein sale alle 19.40, dove resta fino alle 20, snocciolando valori e battaglie. Da condividere. Parla e mentre lo fa si rivolge a Bonaccini: “Stefano”, lo chiama, cercando il suo sguardo. Lui risponde applaudendo. Insiste sull’unità di un partito plurale, che l’ultima volta a ha perso, ma che ha tutte le caratteristiche per tornare a vincere. Se si lavora insieme, scendendo in strada a incontrare le persone e parlare di diritti, a partire da quelli degli ultimi. E poi salari, tutele, “Serve parlare alla gente”. Come quella che aspetta alla Festa dell’Unità, che qui a Cesena ha assunto il valore di punto di riferimento regionale, proprio sulla sica dell’onda emotiva dell’alluvione. Si va tutti, ognuno coi suoi staff. L’ultimo appuntamento della giornata di Bonaccini sarà l’intervista sul palco centrale con la direttrice di Quotidiano Nazionale Agnese Pini.