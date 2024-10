Roma, 18 ottobre 2024 – Emma Bonino è ricoverata nel reparto di terapia intensiva dell'Ospedale Santo Spirito di Roma da ieri pomeriggio per difficoltà respiratorie. Secondo quanto fa l'ufficio stampa di +Europa, interpellato dall'Ansa, la 76enne ex senatrice sta rispondendo bene alle terapie ed oggi risulta in netto miglioramento.