Emiliano e la riforma: "Giustizia? Parliamone. Io fui messo alla gogna per 5 chili di cozze"

Roma, 25 giugno 2023 – ”Sono passato alla Storia come il sindaco delle cozze pelose perché mi regalarono 5 chili di cozze pelose, 10 scampi, una bottiglia di champagne e non ricordo che altro. Lo stesso regalo fu fatto a altri trenta pubblici ufficiali. Ma, senza che avesse la benché minima rilevanza penale, poiché questa cosa entrò in un’intercettazione, non ci fu verso. Finì su tutti i giornali e fui costretto a dare spiegazioni su tutto, addirittura sulla differenza tra le cozze nere di Taranto e le cozze pelose. Una delle cose più umilianti che mi siano capitate nella vita". A raccontare, tra l’amarezza e lo sconforto, un episodio che riempì le pagine della cronaca politica qualche anno fa è Michele Emiliano, il vulcanico governatore pugliese, una lunga esperienza di pm alle spalle, piddino doc, ma eretico quando e quanto serve.

Michele Emiliano

Dunque, è d’accordo sulla stretta per le intercettazioni del Ministro Carlo Nordio?

"Le intercettazioni permettono di acquisire notizie di tutti i tipi sulla vita delle persone e di conseguenza il sacrificio della riservatezza deve avere una fondata giustificazione. In secondo luogo, le cose che si acquisiscono nell’ascolto devono avere rilevanza ai fini dell’indagine penale. E, del resto, avere una corrispondenza tra intercettazione e imputazione rende più autorevole l’indagine penale. In questo senso mi pare fondato impedire la pubblicazione delle intercezioni prima che un giudice le abbia valutate come conducenti rispetto all’imputazione. Mi pare che ci voglia un po’ di cautela sia da parte del giornalista sia da parte delle fonti qualificate che informano il giornalista. Altrimenti siamo al sistema delle veline che ho dovuto, pure questo, di sperimentare su di me".

Ci racconta?

"Vengo avvisato di una imminente perquisizione. Chiamo il procuratore. Vengo ricevuto e faccio la mia dichiarazione su quanto ho saputo. Non ci sono séguiti. Ma una cosa del genere determina un danno incalcolabile alla persona e fa male anche alla magistratura".

L’abuso d’ufficio è un altro punto chiave della riforma. Condivide l’abolizione?

"Provo a fare un ragionamento. Innanzitutto, l’abuso in atti d’ufficio è la trasformazione in reato di una fattispecie che il sistema giuridico italiano considera già negativamente. Tant’è che contempla l’impugnabilità dell’atto amministrativo illegittimo che provoca danno o interesse indebito. L’eventuale abolizione dell’abuso d’ufficio, dunque, non lascia privo di tutela il soggetto danneggiato. Anzi, con le regole attuali potremmo trovare situazioni paradossali".

Nel senso?

"Nel senso che potremmo assistere al caso in cui uno viene condannato, ma l’atto resta legittimo perché nessuno lo ha impugnato. Il giudice penale non può eliminare l’atto. Allora varrebbe la pena di prevedere, insieme con l’assegnazione al pubblico ministero della facoltà di impugnare gli atti illegittimi della Pubblica amministrazione, l’annullamento dell’atto da parte del giudice amministrativo come condizione per far seguire l’azione penale che fino a quel momento resterebbe improcedibile. Sarebbe già una rivoluzione e la smetteremmo di buttare nel panico migliaia di dirigenti pubblici e sindaci".

Ma la riforma elimina il reato.

"Io sto dicendo che cosa si può fare se non si vuole eliminare il reato. Ma se lo eliminano, è una scelta politica legittima, perché il Parlamento potrebbe dire che la facoltà dell’impugnativa dell’atto da parte del soggetto danneggiato è tutela sufficiente per garantire la legalità. Del resto i numeri parlano chiaro: ci sono 18-20 condanne l’anno a fronte di decine di migliaia di indagini: è insopportabile".

Eppure, dall’Anm sono arrivati allarmi su rischi enormi derivanti dalla cancellazione del reato di abuso d’ufficio.

"Non mi è piaciuto, in particolare, che il presidente dell’Anm abbia detto che è un errore toglierlo, perché se lo si toglie allora i pm per cominciare le verifiche investigative contesteranno reati più gravi come la corruzione con maggiore disdoro per i soggetti che vengono sottoposti a indagine. E, in questo senso, voglio anche dire che sono favorevole, in generale, a regole più stringenti per i pubblici ministeri per procedere alla iscrizione delle persone nel registro degli indagati".

Oggi un’iscrizione è spesso una condanna anticipata.

"Bisogna costruire un meccanismo tale da attutire i danni alla reputazione che corrispondono al semplice inizio dell’indagine preliminare: potrebbe essere utile che l’iscrizione sia sempre affidata al procuratore capo su proposta del pm".

La proposta Nordio rende più rigorosa la decisione sulla custodia cautelare.

"La cosa va valutata seriamente rispetto alla organizzazione degli uffici, per evitare paralisi dell’attività, ma chi potrebbe sostenere che un provvedimento fatto da tre giudici sia peggiore di un provvedimento fatto da giudice? È folle sostenerlo".

Dai vertici del suo partito, però, fino a oggi sono arrivate più bordate che aperture sulla riforma del governo.

"Il nostro è un partito vero, nel quale si discute. Le cose che ho detto le ho dette più volte anche alla Schlein, a altri dirigenti, alla responsabile giustizia del Pd, la Serracchiani".

C’è da attendersi dal Pd una discussione nel merito in Parlamento?

"Ho capito che il partito sta studiando per decidere come muoversi. La discussione è aperta. Io penso che si debba fare opposizione quando le cose sono sbagliate. Se le cose sono plausibili, è rilevante discuterle e fare controproposte".