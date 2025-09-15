Emergenza casa, la missione Ue fa tappa a Milano. Tinagli: “Seguiamo il modello Vienna”

Milano, 15 settembre 2025 – “La casa è un diritto, non un premio. E va garantito, con serietà, investimenti e visione”. Nella Sala Alessi di Palazzo Marino, nel cuore istituzionale di Milano, è la voce della presidente della commissione speciale per la crisi abitativa del Parlamento europeo, Irene Tinagli, a tenere insieme le tante voci di un’emergenza che non conosce confini. Da Milano a Palermo, l’Italia è tappa della missione Ue sul tema abitativo, e il convegno promosso nel capoluogo lombardo si candida a diventare il punto di partenza di una strategia comune.

La casa, prima questione sociale

Il titolo è netto: ‘Emergenza casa: verso un piano europeo’. A discutere — tra istituzioni, chiesa, università e finanza pubblica — una sfida che non è più rinviabile: quella dell’abitare. Ci sono il sindaco Giuseppe Sala e il presidente della Regione Attilio Fontana, il vicepresidente della Commissione Ue Raffaele Fitto, la presidente della BEI Nadia Calviño, il commissario europeo Dan Jørgensen. E poi il cardinale Matteo Maria Zuppi, presidente della CEI, che con parole sobrie ma taglienti chiede “un’alleanza speciale” per garantire il diritto alla casa, e avverte: “Non servono soluzioni facili, ma risposte strutturate. Serve riqualificare, non lasciare sfitto, promuovere l’abitare sostenibile”.

A Palazzo Marino il convegno sull'emergenza casa

Sala: “Servono 100 miliardi. I sindaci non ce la fanno più”

A prendere per primo la parola è il padrone di casa. Il sindaco Sala non usa mezzi termini: “Per un piano casa serio servono almeno 100 miliardi. A Milano con due miliardi non risolvi nulla. Dobbiamo smettere con le polemiche e costruire un’intesa forte tra città, Stato e Unione Europea. I cittadini non aspettano i dibattiti, vogliono risposte”. Il primo cittadino rilancia il tema delle competenze: “È ora di decidere chi fa che cosa. Ma se oggi vedo un cambio di passo in Europa, non possiamo permetterci di perdere il treno”.

Fitto: “Raddoppiare le risorse per l’abitare”

La risposta arriva da Bruxelles. Il vicepresidente della Commissione Ue con delega alla Coesione, Raffaele Fitto, conferma: “Una delle cinque nuove priorità europee è proprio l’emergenza casa. Abbiamo avuto il via libera del Parlamento europeo e ora avvieremo con i governi nazionali la revisione dei programmi in corso. L’obiettivo? Raddoppiare le risorse per l’housing, agendo con tempestività”.

Tinagli: “Seguiamo il modello Vienna”

Il cuore politico del confronto, però, è nella visione portata da Irene Tinagli. L’eurodeputata del Partito democratico, presidente della Commissione speciale per la crisi abitativa, tiene il punto: “Per troppo tempo la questione casa è stata marginale. Oggi è centrale. Von der Leyen le ha dedicato gran parte del suo ultimo discorso sullo stato dell’Unione. È ora che anche la politica nazionale si assuma le sue responsabilità, perché senza una regia multilivello – Ue, Stato, Comuni – e senza maggiori risorse non si va da nessuna parte”. Tinagli cita un modello, quello di Vienna, dove “il 65% degli abitanti vive in affitto, ma solo il 30% nel mercato privato. Il resto sono alloggi pubblici o sociali con canoni calmierati. Così si protegge il ceto medio. Oggi le città stanno espellendo i lavoratori. E se perdiamo questa fascia sociale, perdiamo la nostra coesione. C'è uno stock abitativo di affitti calmierati che serve per la fascia media dei lavoratori, perché il problema è che oggi le città stanno espellendo i lavoratori che non riescono a pagare un affitto. Il lavoro che stiamo facendo con la commissione che presiedo è diventato centrale nel dibattito politico ed ha smosso le acque a tal punto che Von der Leyen ha speso il suo maggior tempo nel discorso sullo stato dell’Unione, ma è certo che la chiave è la cooperazione su più livelli”.