L'ematologo: "La leucemia di Berlusconi, malattia rara. E' cronica ma si può rallentare"

"Negli ultimi decenni si sono fatti passi avanti significativi nella diagnosi e nella cura della leucemia. Quanto al decorso della malattia, molto dipende dalla tipologia di tumore che colpisce il sangue, dal quadro generale del paziente e da ulteriori fattori, anche se con il passare dell’età la risposta dell’organismo tende ad attenuarsi.

Silvio Berlusconi con la compagna Marta Fascina e Adriano Galliani

Di per sé comunque le forme croniche, come quella che ha colpito l’ex premier Silvio Berlusconi, hanno un decorso più lento e consentono una buona qualità di vita". A tracciare un bilancio sulle prospettive di trattamento della leucemia negli over 80, come Berlusconi, classe 1936, affetto da una forma mielomonocitica cronica – trattata con chemioterapia –, è il professor Fabrizio Pane, componente del comitato scientifico dell’Ail (Associazione italiana contro leucemie linfomi e mieloma). L’ordinario di Ematologia alla Federico II di Napoli è uno dei massimi esperti in Italia di neoplasie linfatiche e dei globuli bianchi.

Che tipo di tumore è quello di cui soffre il leader di Forza Italia?

"È una malattia molto rara, circa un caso per 100mila abitanti, con espressioni assai eterogenee, ma sempre caratterizzate da un aumento dei monociti, un tipo di globuli bianchi con importanti funzioni immunitarie".

Si può guarire?

"La guarigione è legata al solo trapianto di midollo, una terapia non praticabile in soggetti di età avanzata. Si tratta pertanto di una patologia cronica negli anziani. Deve essere gestita con la consapevolezza di avere come obiettivo il contenimento della progressione e la gestione delle possibili complicazioni".

Di per sé che cosa significa avere la leucemia per un paziente over 80?

"In linea del tutto generale comporta problemi addizionali rispetto a una persona più giovane. Il termine leucemia è piuttosto vario, ne esistono diverse forme, acute e croniche, ognuna con un suo percorso di cura, Tuttavia, anche se il trattamento è sempre più a base di farmaci a bersaglio molecolare che riducono gli effetti tossici, non ne esistono ancora a tossicità zero. E l’organismo di una persona anziana tollera meno bene l’impatto di un farmaco rispetto a un malato più giovane".

Quali sono i pericoli principali in questi casi?

"Le infezioni, a partire da quelle dell’apparato respiratorio, polmonite in testa. Queste problematiche hanno un decorso infausto in una buona fetta di popolazione anziana, anche non affetta da tumori del sangue".

La cura non è più lasciata alla sola chemioterapia, dunque?

"Assolutamente no, anche perché in buona parte dei pazienti over 80 ci troviamo a fare i conti con una bilancia dei costi e benefici decisamente più spostata verso i primi".

Nell’immaginario collettivo si pensa che il decorso di una leucemia in un paziente anziano sia più lento rispetto a quello di un giovane: è un luogo comune?

"Dalla mia esperienza tenderei a confutare questa considerazione. La differenza la fanno semmai la tipologia del tumore e il quadro clinico generale del malato".