Elkann lascia Gedi, Orfeo a Repubblica

Cambi al vertice del gruppo Gedi con l’uscita dalla presidenza di John Elkann e l’approdo alla direzione di Repubblica di Mario Orfeo al posto di Maurizio Molinari. Il passaggio libera la poltrona del Tg3, che era già candidata a entrare nel valzer delle testate previsto a breve a Viale Mazzini e ora si inserisce ufficialmente tra quelle che, come da tradizione, dovrebbero essere assegnate ai partiti d’opposizione. A determinare gli equilibri potrebbe essere evidentemente il voto sulla presidente in pectore della tv pubblica, Simona Agnes. La notizia del nuovo incarico per Orfeo è arrivata un po’ a sorpresa, anche in Rai, a pochi giorni dallo sciopero proclamato dal cdr di Repubblica. Nel mirino era finito anche Molinari, già sfiduciato nei mesi scorsi dalla redazione. Al posto di Elkann

Maurizio Scanavino, che ha lasciato la carica di amministratore delegato a Gabriele Comuzzo. Il Tg3 diventa ora una delle caselle più ambite nella prossima tornata di nomine. A oggi sono tutti pronti a scommettere che la guida del Tg3 andrà al M5s. La Vigilanza, dopo l’invio della comunicazione della nomina di Agnes in cda da parte del consigliere anziano, Antonio Marano, può ora essere convocata.