Sardegna, vince Todde al fotofinish: “Sarò la prima presidente donna”. Schlein e Conte a Cagliari: “Cambia il vento”

06:32

Calenda: "Lezione di cui terremo conto, ma buon segnale il crollo della destra"

"Complimenti ad Alessandra Todde per la vittoria e a Renato Soru per aver condotto una difficile battaglia raggiungendo un risultato non scontato", dice Carlo Calenda nel riconoscere che "le elezioni regionali si confermano insormontabili, dato il sistema elettorale a un turno secco e la scarsa partecipazione che marginalizza il voto d'opinione, per le forze e i candidati che stanno fuori dai due poli di destra e di sinistra". "E' una lezione di cui terremo conto", afferma il leader di Azione. "Il crollo tutto interno della destra è un buon segnale per il Paese e per la Sardegna che, la Lega, aveva pessimamente governato", conclude.