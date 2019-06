Cagliari, 16 giugno 2019 - Urne aperte in Sardegna - dalle 7 alle 23 - per il primo turno dell'elezione dei sindaci di 28 comuni. Quasi 400mila elettori, suddivisi in 482 sezioni, sono chiamati alle urne per la terza volta dall'inizio dell'anno dopo le Regionali di Febbraio e le Europee di fine maggio.

Al voto stavolta sono chiamati i cittadini del capoluogo di regione, Cagliari, e di un capoluogo di provincia, Sassari. Altri tre i Comuni al voto che hanno una popolazione di oltre 15mila abitanti, e dunque il sistema elettorale a doppio turno, con il ballottaggio fissato per il 30 di giugno: si tratta di Alghero, Monserrato e Sinnai.

Tra gli altri Comuni al voto, Tortolì, Villasimius e Golfo Aranci. Le amministrazioni al voto sarebbero dovute essere 29, ma nessuna lista è stata presentata ad Austis, in provincia di Nuoro, il cui Comune sarà guidato per la quinta volta consecutiva da un commissario nominato dalla Regione

Il totale degli elettori chiamati al voto sono 390.065, rappresentativi di una popolazione di 431.625 abitanti. Undici comuni su 28, tra cui Cagliari, vanno al voto prima della scadenza naturale della consiliatura.