Elezioni, Salvini a Meloni e Berlusconi: "Chi prende un voto in più sceglie e governa"

Roma, 26 luglio 2022 - "Meno tempo si passa a litigare e meglio è. Il leader e il premier del centrodestra? Chi prende un voto in più sceglie, vince e governa". Matteo Salvini lancia un messaggio a Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi nell'ottica di un alleanza del centrodestra in vista delle prossime elezioni politiche.

Il leader della Lega dice no alla individuazione di un candidato premier comune alla coalizione: bocciata quindi la richiesta di Fratelli d'Italia che, con Giorgia Meloni, aveva chiesto di fare chiarezza prima del voto su chi nel centrodestra, in caso di vittoria, prenderà il posto a Palazzo Chigi. "Il centrodestra è una squadra unita, ha tre leader in campo, Meloni, Berlusconi, Salvini, più altri amici, come Lupi Cesa, Brugnaro... - ha detto Salvini intervenendo a Rtl 102.5 -. Chi di questi prende un voto in più in più sceglie. Ma come si fa a scegliere prima del voto? Come faccio a dire che il premier lo fa Salvini: facciamo scegliere i cittadini. Il 25 settembre se uno vota il Pd sceglie Letta, se vota i M5s sceglie Conte, se uno vota il centrodestra può scegliere".

Salvini chiaramente vuole essere scelto: "La mia ambizione è di essere il più scelto. Per me sarebbe un onore prendere per mano questo paese. Ma se fosse Giorgia Meloni farebbe lei il premier. Se il più scelto fosse Berlusconi lo farebbe lui. E' la cosa più semplice del mondo. Quanti voti prenderà la Lega? Non mi accontento di meno del 20%. Ci arriviamo. La difficoltà - ha proseguito Salvini sarà governare questo paese che avrà una crisi economica in autunno e in inverno. Per serietà nei confronti di

chi ci ascolta lo dico prima: non saranno rose e fiori, non ci sarà niente di facile, sarà un periodo difficile, complicato. Noi lo affronteremo con l'dea di investire sul lavoro e sugli italiani: quindi flat tax, rottamazione delle cartelle di Equitalia e poi il tema della sicurezza del lavoro, perché si sta morendo di precariato, con il quale non ti costruisci una famiglia, non ti danno il mutuo e non metti al mondo un figlio, quindi una stabilità del posto di lavoro è assolutamente fondamentale",