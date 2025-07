Elezioni regionali, Zaia gioca di sponda. L’asse con la premier nella partita con Salvini

Roma, 22 luglio 2025 – Una risorsa politica per Matteo Salvini o piuttosto per Giorgia Meloni? Presente e futuro del governatore veneto uscente sono paradigmatici delle prospettive del centrodestra italiano ed europeo. E Luca Zaia, come del resto il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, è paradossalmente sempre più “vicino e viceversa” alla premier Meloni piuttosto che al leader leghista Salvini. Un meloniano in verde, insomma.

Il popolare doge veneto, come lo schivo ministro dell’Economia lombardo, rappresentano infatti quei ceti professionali e imprenditoriali che confidano più nell’Europa a trazione popolar-conservatrice e le sue munifiche prebende che nei vagheggiamenti di carattere nazional-suprematista professati da Matteo Salvini per tramite di Roberto Vannacci o Claudio Borghi. E i consensi elettorali lo dimostrano. Il governatore ha infatti guadagnato alla Regione non solo le Olimpiadi invernali, ma le importanti e proficue denominazioni per il prosecco, all’insegna di una logica assolutamente consona con lo spirito mitteleuropeo del lombardo-veneto che fu e rimane nonostante le intemperanze localiste.

Non sarà un vero e proprio partito, ma Luca Zaia in Veneto è certamente un radicato potere di largo consenso fornito: tanto da poter prospettare una lista personale capace di superare il 40% e ridimensionare sia la Lega che Fratelli d’Italia. Difatti non depone l’ipotesi di una lista personale per le elezioni di autunno. A meno che la lista della Lega non prenda il suo nome: “Lega-Zaia” sarebbe il logo all’insegna del suo imprinting politico. Idea sostenuta in forza non solo dei risultati alle regionali dal 2010 a oggi, ma anche del contributo dato da FdI alle politiche del 2022, con la Lega intorno al 15% e il partito della premier intorno al 30. Proporzioni senza appello rivendicate dal doge.

Fedele come tutti i leghisti al desueto ‘centralismo democratico’ vigente nel Carroccio, il governatore appare altresì consapevole e risoluto della scelta in favore della premiership di Meloni. Lasciata la Regione, assumerebbe quindi volentieri un incarico di governo. Dal momento che il ministro Matteo Piantedosi ha ribadito l’intenzione di rimanere al Viminale, apprezzata anche da Mattarella e Meloni, l’unico posto che si profila è quello della traballante Daniela Santanché al Turismo in quota FdI. Etichetta che impedisce la sostituzione: nonostante il governatore avrebbe un profilo consono all’incarico o a tornare all’Agricoltura, se Lollobrigida andasse al Turismo.

Ma non si cambia un ministro di un partito con uno di un altro partito. Per quanto Zaia sia di gran lunga più affine a Meloni che a Salvini, è quindi improbabile che approdi al governo. Ci sarebbe la possibilità dell’elezione suppletiva nel caso in cui venga eletto il segretario leghista veneto e deputato Alberto Stefani. Ma il governatore preferirebbe di gran lunga un incarico in una partecipata, Eni in primis, per poi “tornare alla grande da presidente” di Camera o Senato alle politiche 2027.