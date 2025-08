Elezioni regionali: il centrodestra e il Veneto. La scelta dopo Ferragosto

Roma, 3 agosto 2025 – “In alto mare”, come cantava Loredana. Ma non rispetto alla nativa Calabria delle sorelle Martini/Berté, dove il giovane e popolare governatore di Forza Italia Roberto Occhiuto si è dimesso e ricandidato immantinente per prendere in contropiede i tempi delle inchieste della magistratura e nondimeno la coalizione di centrodestra e centrosinistra. La partita che resta “in alto mare” nella maggioranza di centrodestra è quella dirimente della successione a Luca Zaia in Veneto, destinata a essere demandata “dopo la pausa di Ferragosto” tanto a detta delle fonti più vincine a palazzo Chigi a Roma che a palazzo Balbi di Venezia.

Domani i leader della coalizione di governo si incontreranno ad Ancona per sostenere il governatore di FdI Fracesco Acquaroli contro la sfida dell’ex sindaco dem di Pesaro Matteo Ricci per il governo delle Marche. Ma nessuno ai vertici della coalizione confida che sarà l’occasione per dirimere e vidimare definitivamente le candidature, a cominciare dalla fondamentale vicenda veneta, destinata a scalcare la pausa di Ferragosto, visto che si voterà a fine autunno. Semmai in settimana il centrodestra potrebbe dare il via libera alle altre candidature: il viceministro degli Esteri di FdI Edmondo Cirielli contro l’ex presidente pentastellato della Camera Roberto Fico in Campania, il sindaco FdI di Pistoia Alessadro Tomasi contro il governatore dem Eugenio Giani (rispetto al quale i 5 stelle si mantengono diffidenti, seppur non molto determinanti) in Toscana, il deputato azzurro Mauro D’Attis contro l’ex sindaco dem di Bari Antonio Decaro in Puglia.

Dopo l’avviso di garanzia e aver risposto alle domande degli inquirenti, Ricci ha riscosso il via libera del leader 5 stelle Giuseppe Conte ai sensi di un garantismo tutt’altro che incauto e indispensabile a sancire la tenuta degli accordi a livello nazionale del capo largo – con l’utile distingue toscano – in vista delle politiche 2027 dove l’ex premier non demorde all’idea di sfidare la leader dem Elly Schlein alle primarie. Un quadro che comprende anzitutto la sfida dell’ex presidente della Camera Roberto Fico in Campania per insediare il movimento e la sua capacità di governo a livello locale; nonostante il governatore uscente Vincenzo De Luca si sforzi ancora di frapporsi all’intesa. Molto più difficile, invece, che il centrosinistra riesca a contendere la Calabria a Occhiuto. Non a caso l’eurodeputato 5 stelle Pasquale Tridico per ora si defila dalla partita.

In questo contesto, per la maggioranza di governo il problema continua a chiamarsi Veneto. Ieri la stampa locale ha prefigurato un accordo all’insegna della presidenza alla Lega (con in pole il segretario regionale e deputato Alberto Stefani fortemente voluto da Salvini e non contrastato da Zaia) e la Giunta in mano a Fratelli d’Italia; anche se le indiscrezioni scommettono sull’ipoteca di Forza Italia, nella persona di Flavio Tosi, sull’efficiente sistema sanitario regionale. Ipotesi, quest’ultima, considerata alla stregua di un flagello dalla squadra di Zaia, che dell’efficienza e del pareggio di bilancio del sistema sanitario pubblico ha fatto un blasone.

Sta di fatto che la vicenda veneta non si risolverà fin dopo la pausa estiva: lo suppongono dallo staff di Zaia e lo confermano dagli ambienti di maggioranza. E men che mai si risolverà senza trovare uno sbocco per il doge, che continua a ventilare una lista personale in grado sottrarre una discreta percentuale di consensi, eletti e prebende agli alleati. Posizioni in partecipate “non esistono”, fanno sapere dai dintorni della premier. E di posizioni di governo c’è solo la successione quasi sicura alla ministra del turismo Daniela Santanché in quota FdI. Non la posizione preferita dal governatore, ma che gli consentirebbe di presenziare alle Olimpiadi invernali che ha patrocinato. Ma significherebbe anche che la presidenza della Regione non andrebbe al Carroccio. Semmai a una figura civica promosso dagli azzurri ma di area FdI come Matteo Zoppas, rampollo di terza generazione classe 1974 della famiglia industriale e presidente della Confindustria regionale.