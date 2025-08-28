Regionali, lo stallo a sinistra in Puglia. Decaro non scioglie la riserva. E spunta il piano B: Vendola

Roma, 28 agosto 2025 – “C’è la coalizione, stanno ragionando”. Da Trani, Antonio Decaro, già sindaco di Bari ed ex presidente Anci, candidato in pectore alla successione di Michele Emiliano in Regione Puglia, non scioglie le riserve sulla sua corsa elettorale legate alla presenza, in lista, di due ex governatori come lo stesso Emiliano e Nichi Vendola, sostenuto da Avs, entrambi con nessuna intenzione di fare un passo indietro. “Ormai è diventata una questione personale”, si mormora negli ambienti dem, dove non è passata inosservata la rilevazione che vede il centrosinistra in vantaggio con qualunque candidato, anche senza Decaro.

Le condizioni poste da Decaro hanno alimentato polemiche interne al Pd, dove il clima è rovente, ma lui – anche ieri – non ha certo cercato di smussare gli angoli. “C’è vicinanza alle persone che è l’unico modo in cui ho fatto politica in questi anni – ha spiegato Decaro – perché mi è capitato spesso di dire che noi politici possiamo avere anche delle idee intelligenti, e non sempre ci capita, e quando le abbiamo rischiamo di non riuscire a dare attuazione se non lo ascoltiamo i cittadini”. Intanto, però, niente polemiche, ma la costatazione che si sta navogando a vista: “È un momento particolare, ho detto quello che pensavo”.

La partita del centrosinistra

La partita, dunque, si gioca in un contesto dove il centrosinistra parte favorito, ma rischia di pagare caro i contrasti interni, mentre nel centrodestra si osserva con attenzione, pronto a capitalizzare eventuali spaccature. La Puglia, insomma, è come il Veneto per la destra, vive uno scontro interno più feroce del previsto, nonostante i buoni auspici iniziali, ma chissà che ora una tregua con il terzo litigante, alias Avs, sblocchi l’operazione “campo largo” pugliese.

De Caro-Vendola: il faccia a faccia

Tra oggi o domani si attende, infatti, un faccia a faccia tra Decaro e Nichi Vendola, l’ex governatore di Avs che è in campo, anche lui, per un posto al consiglio regionale. Poi si dovrebbe riunire il tavolo della coalizione. Decaro sa che stoppare Vendola significa avere il partito di Fratoianni e Bonelli contro e se vuole correre davvero non può rischiare di far saltare il “campo largo”.

Da qui le mediazioni in corso, spinte pure dalla segreteria regionale dei dem che ha caldeggiato un accordo per salvare Decaro e parallelamente il rapporto tra Pd e gli alleati. Più in alto mare sembra, per ora, una mediazione con Emiliano, anche offrendogli, in cambio, ad esempio il ruolo di assessore esterno in una futura giunta Decaro. Ma le nubi restano. E un indizio del disaccordo tra i due è l’assenza di Decaro oggi a Ceglie Messapica, in Salento. L’eurodeputato, atteso lì insieme a Emiliano, ha un impegno a Bruxelles.

Il piano B

Nel frattempo, temendo il peggio, qualcuno inizia a pensare a un piano B, cioè scommettere direttamente su Vendola, considerando che finora Avs non ha nessun candidato-governatore, ma al momento l’idea sembra solo una pezza peggiore del buco che farebbe naufragare l’alleanza sinistra. La sensazione è che la resa dei conti pugliese possa arrivare solo a ridosso della scadenza per la presentazione delle liste, prolungando una telenovela politica che, in questa estate, ha già avuto più di un colpo di scena.